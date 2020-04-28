О чем молчит Минтруда и кто получает выплаты?

Обещанные правительством и, судя по официальным заявлениям, уже выдаваемые 190 манатов единовременных выплат по безработице рождают массу вопросов. Даже если опустить тот факт, что масса граждан, подавших виртуальные заявки для получения этой помощи, не получили ровно никакого ответа, в этой связи остается немало вопросов к Минтруда и социальной защиты.

Однако ответа на них нет, а министр профильного ведомства по неведомым причинам не присутствовал на прошедшем недавно брифинге Оперативного штаба правительства с участием журналистов. В настоящее время вопросы, на которые журналисты и общественность хотят получить ответы, в основном адресованы министру труда и социальной защиты Сахилу Бабаеву, но счастье увидеть его в пресс-зале оперативного штаба не улыбнулось, сказал # ученый экономист Губад Ибадоглу.

По словам профессора, не исключено, что на днях он предстанет перед работниками СМИ, и было бы очень кстати, если бы глава ведомства пояснил волнующие наших граждан реалии. В первую очередь хотелось бы знать, сколько безработных зарегистрировано в апреле, поскольку месяц уже на исходе, а исчерпывающей информации и четких данных по этому поводу министерство не предоставило. Кроме того, нет информации и о количестве граждан, получивших отказ в регистрации. Наконец, Минтруда должно ответить, сколько безработных сегодня в стране?

К сожалению, до сих пор не имеется данных о количестве претендентов на единовременную выплату, неизвестно, какой процент обратившихся получил эти деньги, а скольким ответили отказом. Когда министерство предоставит эти данные, тоже неизвестно. Но больше всего хотелось бы видеть списки получателей – кто эти счастливые обладатели 190 манатов? В прежней статье # https://zerkalo.az/spiski-poluchatelej-edinovremennyh-vyplat-po-bezrabotitse-dolzhny-byt-publichnymi/ уже отмечалась необходимость публикации списков граждан, получивших единовременную выплату. Ведь это – путь к прозрачности и подотчетности платежей.

Кроме того, хотелось бы знать, сколько безработных привлекли к социальным работам и чем занимаются эти люди в условиях особого режима карантина? Ведь последним решением главы государства количество получателей денежной помощи было увеличено втрое – до 600 тыс. человек. Остальных безработных обещали трудоустроить, и было бы интересно узнать, как продвигается работа в этом конкретном направлении. Интересно узнать, сколько трудоустроенных граждан получают зарплаты и где и как они в данный момент трудятся?

Ранее сообщалось, что поступают жалобы граждан, которые не могут получить выплаты по безработице из-за открытого на их имя пассивного VÖEN (https://zerkalo.az/kto-zaplatit-za-mertvye-dushi/). После освещения этой проблемы в СМИ Минтруда выступило с заявлением, что имеющие VÖEN (идентификационный номер налогоплательщика, физического или юридического лица) могут получить единовременную выплату, но для этого они должны его деактивировать. Однако эта позиция Минтруда вступила в противоречие с последующими заявлениями налоговиков. Выступивший вслед за этим в прессе заместитель начальника Главного управления по вопросам экономического анализа и учета Государственной налоговой службы при министерстве экономики Намиг Даргяхов сообщил, что «для лиц, деятельность которых приостановлена (VÖEN является пассивным), нет ограничений на получение единовременной выплаты. Физические лица, прекратившие свою деятельность, могут обратиться в Министерство труда и социальной защиты для получения единовременной выплаты», — сообщил он.

В целом же позиция налоговиков и Минэкономики оправдана, однако сама проблема существует давно, а обратили на нее внимание только по факту затруднений, возникших с получением единовременной помощи, говорит Ибадоглу. «После того, как Минтруда обратилось с призывом к населению закрыть свои пассивные VÖEN, в это дело вмешалось Минэкономики, обеспокоенное снижением официального уровня занятости. Ведь если граждане начнут массово закрывать VÖEN – это означает сокращение показателей занятости и рост статистики безработных», — пояснил ученый. Однако ведомства так и не ответили, что делать гражданам, получившим отказ из-за пассивного VÖEN. Как им подать повторное заявление и что конкретно делать?

По свидетельству ученого, вопросов в этой связи достаточно. Скажем, почему выплата в размере прожиточного минимума одного человека выдается на семью? Что означает понятие безработный с низким доходом, где и в каком законе оно значится? На каком правовом основании не выплачивается разовая помощь участникам карабахской войны, получающим ежемесячное пособие в размере 80 манатов? Почему обошли этой выплатой безработных, получающих 50 манатов по уходу за инвалидами, пожилых людей, получающих пособие по старости в размере 130 манатов, и др. социальные категории граждан, получающих мизерные пособия? По какому принципу социальной справедливости в выплате отказано инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп?