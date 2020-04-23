Кто заплатит за «мертвые души»?

Многие фактически безработные граждане не могут получить причитающиеся им 190 манатов единовременной выплаты по причине действующих трудовых контрактов. А все потому, что они почему-то годами числятся в системе регистрации трудовых договоров Минтруда как активные труженики.

Раздача единовременных пособий по безработице выявила интересные детали в деятельности Министерства труда и социальной защиты населения. Во множестве случаев трудовые договора с потерявшими работу людьми не расторгались. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения граждан в социальных сетях. Люди говорят, что подали виртуальные заявки на получение единовременной выплаты по безработице, поскольку не имеют официального места работы, потеряли работу несколько лет назад, однако им отказывают по причине не расторгнутого трудового договора.

Их трудовые договора числятся действующими в системе регистрации Минтруда и соцзащиты.

«Мне пришел смс-отказ от 190 манатов по той причине, что у меня есть трудовое соглашение, о котором я не знал. Если аннулировать соглашение, можно повторно обратиться?», — интересуется гражданин в соцсети Facebook. Ему вторят комментаторы – они тоже столкнулись с подобной проблемой. Люди сообщают, что только теперь, обратившись за государственной помощью, они узнают про активные трудовые договора, которые по какой-то причине годами не были расторгнуты. Получается, что в системе этого ведомства масса фактически безработных граждан годами сохраняла статус легальных работников, имеющих трудовые договора.

В то же время в другой государственной системе — системе обязательного социального страхования, которая ранее принадлежала Минтруда, а теперь — Министерству налогов, страховых выплат на имя этих граждан по понятным причинам все это время не было. Ведь фактически они безработные и не получают зарплат, чтобы платить отчисления. Иными словами, годами наблюдалось также вопиющее несоответствие между данными двух государственных информационных систем. Они не устранялись, несмотря на подписанный ранее указ главы государства об интеграции государственных информационных систем.

В этой связи возникает немало вопросов – по какой причине фактически аннулированные трудовые отношения остаются не расторгнутыми в государственных информационных системах? Кому и для чего были нужны эти «мертвые души»? Не для того ли, чтобы ведомства исправно выступали с радужными отчетами о растущем числе официально оформленных трудовых договоров, расширении площади легального рынка труда и пятипроцентном уровне безработицы? Но дело даже не в этом… Кто ответит за то, что в сложившейся теперь тяжелой ситуации безработные не могут получить помощь?

Актуальность этой проблемы подтвердил в беседе с нами ученый-экономист Губад Ибадоглу, отметивший, что уязвимость статистики рынка труда и налогоплательщиков мешает нормальному процессу финансовой поддержки безработных. По его словам, множество безработных и уже не занимающихся предпринимательской деятельностью людей обратились за одноразовой помощью, но оказалось, что у них имеются активные трудовые договоры или VÖEN.

«По этой причине людям отказывают. Они не могут зарегистрироваться в статусе безработных, получить помощь, — сказал Ибадоглу. – Обратившиеся ко мне граждане говорят, что давно не работают и закрыли VÖEN, но несмотря на это, они многие годы либо числятся как работающие в Минтруда, либо же — как активные налогоплательщики. Таких людей, возможно, сотни тысяч. И вот на фоне всего этого нам годами преподносилась статистика о 4,8% безработных в стране. Как же еще можно вывести такие показатели? Понятно, что статистику рисовали такими вот методами».

Во всей этой истории интересна практическая сторона вопроса – кто ответит за то, что безработные не могут получить полагающуюся им помощь? Станут ли радетели красивых цифр и радужных отчетов платить им из собственного кармана?