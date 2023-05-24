Технологический сектор США может столкнуться с серьезными проблемами в результате эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином в сфере полупроводниковых компонентов, считает главный исполнительный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуан, передает Интерфакс.

Меры экспортного контроля, введенные администрацией президента США Джо Байдена, «связали руки» Nvidia, лишив ее возможности продавать передовые полупроводниковые компоненты на одном из крупнейших для компании рынков, заявил Хуан в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что китайские компании уже начали создавать собственные чипы, чтобы составить конкуренцию Nvidia на рынке игровых и графических процессоров, а также в сегменте чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

«Если Китай не может покупать в США, он будет производить самостоятельно. Штатам следует быть осторожнее, поскольку Китай является очень важным рынком для технологического сектора», — сказал Хуан.

Ранее в этом месяце Пекин ввел запрет для китайских производителей компьютерного оборудования на покупку чипов американской Micron Technology. Это решение эксперты считают ответной мерой на действия Вашингтона, ограничивших поставки в КНР чипов нового поколения, выпускаемых американскими компаниями, отмечает FT.

По словам главы Nvidia, властям США следует «вдумчиво» относиться к дальнейшему ограничению торговли с Китаем.

«У нас нет запасного плана на тот случай, если мы лишимся китайского рынка. Другого Китая нет, он лишь один», — сказал Хуан, добавив, что американские компании понесут огромный ущерб, если не смогут торговать с КНР.

По его словам, на долю Китая приходится примерно треть продаж технологических компаний США, и заменить его в этом плане, а также как источник компонентов, будет невозможно.