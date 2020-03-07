Новый миграционный кризис: не надо путать причину и следствие

Европа пытается воздействовать на Турцию, чтобы предотвратить новый поток миграции из Сирии. Европейские лидеры предпочитают оказание давления на Анкару, которая и так приняла около четырех миллионов сирийских беженцев и потратила на их обустройство порядка 40 миллиардов долларов, вместо того, чтобы влиять на первопричину миграции. Т.е., Запад, отвергая причинно-следственные связи процессов, сейчас борется с последствиями сирийского миграционного кризиса вместо того, чтобы остановить действия России в Сирии, вследствие которых и бегут сирийцы в направлении Турции и Греции, а далее — в европейские страны.

Париж инициирует переговоры государств — членов НАТО с Турцией из-за решения Анкары на фоне последних событий в Сирии открыть дорогу для сирийских мигрантов в Европу. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, припомнив Анкаре о «серых пятнах» в отношениях с НАТО — это и курдский вопрос, и соглашение с Триполи о разделе морского пространства в Восточном Средиземноморье, и покупка российских зенитных ракетных комплексов С-400, — не преминул заметить, что Турция «цинично использует мигрантов» и посредством беженцев оказывает «давление на Европу».

Но если бы Россия не появилась в Сирии, не оказала поддержку режиму Асада, не бомбила сирийские города и села, включая больницы и жилые кварталы, то сирийский народ и не бежал бы из страны. Разве Турция создала проблему беженцев? И не Турция ли первая открыла свои объятия сирийцам, разместив их в специально созданных лагерях, обеспечив их всеми социальными льготами и преференциями? А что сделала Европа, чтобы предотвратить гуманитарный кризис? Турция так и не получила все обещанные Европой шесть миллиардов евро, а сейчас вновь должна взвалить весь груз от нового потока мигрантов на себя.

В этой ситуации, как ни странно, поддержку Турции перед переговорами российского и турецкого лидеров в Москве по Сирии выразил американский миллионер Джордж Сорос, напрямую указав европейским лидерам на ошибочность их позиции. Он открыто назвал источником кризиса беженцев Россию и призвал бороться не с «симптомами», а с «причиной недуга».

И правда, массовый поток беженцев из Сирии начался именно после начала участия России в гражданской войне в этой стране на стороне режима Асада, который объявил войну своему народу. Прикрываясь борьбой с террористами, российская авиация на деле бомбит заодно и населенные пункты, больницы, школы и детские сады, внутренние лагеря беженцев, вызвав самую настоящую гуманитарную катастрофу мирового масштаба. И стратегической целью Москвы в действительности является Европа, куда в конечном итоге побегут спасающиеся от асадовского режима сирийцы. Поэтому, по мнению Сороса, Европа должна оказать поддержку Турции в деле создания «безопасных зон» для сирийских беженцев в Идлибе, чтобы предотвратить новую миграцию.

Понятно, что наряду с борьбой с терроризмом, Россия в Сирии преследовала и другие цели, важнейшей из которых являлось возвращение после многих лет забвения в большую политику и восстановление утерянного после распада Советского Союза регионального и мирового влияния. Чего, кстати, она успешно достигла. Ну и заодно продемонстрировала в Сирии свою военную мощь, сохранила пока власть своему союзнику — сирийскому президенту Башару Асаду, а теперь закрепляет свое присутствие в Сирии и в Средиземном море.

Что-же, уважать в какой-то степени Россия себя заставила, но напугать своих противников — вряд ли. Эрдогана — тем более. Турецкий лидер приехал на переговоры в Москву для заключения перемирия, продемонстрировав в Идлибе явное преимущество в плане технологий и ведения боевых действий. Он провел молниеносную военную операцию и отомстил Асаду кратно за 36 погибших турецких военнослужащих. Кроме того, в рукаве у Эрдогана был такой козырь как Босфор, закрыв который для русских, он может перекрыть канал поставок, и не только военных, в Сирию и Ливию. Да и поддержкой НАТО и США он заручился, вдобавок получил добро на поставки из США боеприпасов для авиации и дронов, и обязательства по укреплению ПВО. А что было у Путина? Ядерное оружие, которое он не станет применять против страны-члена НАТО. И не стоит думать, что Эрдоган пошел на попятный или приехал на поклон к Путину. Он вновь проявил приверженность к мирному решению проблем и сам приехал в Москву, чтобы избежать большого кровопролития. По сути, главной своей задачи он добился — перемирие, хотя оно, наверное, и временное, достигнуто, трасса М-4 будет контролироваться российскими и турецкими военными, Асад отходит от Идлиба, т.е. создан «коридор безопасности» в 12 км (по 6 км с каждой стороны) вдоль стратегической автотрассы М4, которая идет из Латакии на север Сирии.

Таким образом, Турция за неделю смогла переломить ход сирийского конфликта, продемонстрировав в прямом военном противостоянии новый тип военных действий, подавила и уничтожила восемь комплексов ПВО российского производства, «ослепила» российскую авиацию, уничтожила десятки единиц военной техники и живой силы Асада, три боевых самолета. Что смогла противопоставить Турции Сирия при поддержке российских Военно-космических сил (ВКС)? Только предательский удар по турецкой колонне вопреки действующему соглашению о координации действий с российской стороной и указанию мест дислокации частей ВС Турции.

И теперь, достигнув соглашения с Путиным по Идлибу, президент Эрдоган приступает к разрешению миграционного кризиса, заявив, что «прежние соглашения уже не работают» и призвав канцлера ФРГ Ангелу Меркель к пересмотру миграционной сделки Турции и ЕС. При этом, Эрдоган обвинил Грецию в нарушении прав беженцев и международных документов по этому вопросу. Напомним, что Анкара в марте 2016 года выразила готовность принимать обратно мигрантов, перебравшихся из Турции в Грецию по так называемому Восточно-средиземноморскому маршруту, а расходы на возврат мигрантов и их размещение в лагерях в Турции должен был взять на себя Евросоюз, однако свои обязательства по финансированию сделки Европа выполнила лишь наполовину. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев, в то время как Турция потратила 40 миллиардов долларов и готова потратить еще 40, и сдержала свое обещание по размещению их на своей территории. Так, если в 2016 году, в разгар кризиса беженцев, для получения убежища в государствах-членах Европейского Союза зарегистрировались более 1,2 млн. человек, то это число сократилось вдвое до 654 тыс. в 2017 году и до 580 тыс. — в 2018 году. По данным Верховной комиссии ООН по делам беженцев, в Эгейском море, основном месте пересечения границ мигрантами, нелегальная миграция упала на 96%, с 856 тыс. пересечений в 2015 году до чуть более 32 тыс. в позапрошлом году. Т.е., всю нагрузку по приему беженцев Турция взяла на себя.

Однако, наступление сирийских правительственных войск при поддержке ВКС РФ на Идлиб вызвало новый поток миграции, около миллиона сирийцев бежали от бомбежек к турецкой границе, что вызвало новый кризис. Турция вынуждена была открыть свои границы и позволила им направиться в Грецию, за неделю более 130 тысяч человек пересекли границу Турции и Греции. Эрдоган для предотвращения миграционного кризиса пытался созвать в Стамбуле четырехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, однако европейские страны так и не выработали единой позиции в этом вопросе. И вот теперь, уже после Московского саммита с Путиным, Эрдоган требует новой миграционной сделки. С пониманием к проблеме отнеслись США. Посетившая турецко-сирийскую границу в разгар напряженности в Идлибе и аккурат в тот день, 3 марта, когда греческая береговая охрана открыла огонь в сторону мигрантов у острова Лесбос, постпред США при ООН Келли Крафт передала, что администрация президента Дональда Трампа «рада объявить сегодня о дополнительной гуманитарной помощи США для сирийского народа в размере 108 миллионов долларов».

И вот соглашение о перемирии в Идлибе достигнуто, поводов бежать сирийцам как-будто бы нет. Но ведь это уже 14-е такое соглашение и не факт, что — последнее. Скорее всего, оно тоже временное, поскольку стороны конфликта стоят на непримиримых позициях. И как сказал классик — «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить». Поэтому, миграцию, пока есть вероятность возобновления военных действий, не остановить. Миграционная сделка должна быть пересмотрена. Тем более, что этого требует Турция — страна, на территории которой размещена основная часть сирийских беженцев и на территорию которой устремится новая волна в случае возобновления военных действий. Удастся ли Эрдогану пробить новую сделку, покажет время. Но европейским лидерам следует помнить, что такая сделка им нужна не меньше, чем Турции. Пришло время компромиссов…