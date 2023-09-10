Сепаратисты на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, заявили, что получат продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди, об этом сообщил «информационный центр» сепаратистов. То есть, они, наконец, «соизволили» принять гуманитарную помощь, следующую по дороге Агдам-Ханкенди, но не от Общества Красного Полумесяца Азербайджана, два грузовика с продуктами питания которого уже 12 дней ожидают согласия от них на прием, а от Российского Красного Креста.

Надо ли это понимать так, что сепаратистский режим, все еще не распущенный контролирующими эту часть территории Карабаха, согласно подписанному трехстороннему соглашению между Баку, Москвой и Ереваном, российскими миротворцами, более того – даже проводящий там при их же попустительстве и поддержке «псевдовыборы», пошел на компромисс? Мол, так и быть, гуманитарку по дороге из Агдама принимаем, но не азербайджанскую, а российскую. Хотя, на уступку, скорее, пошла российская сторона, ведь на протяжении 12 дней гуманитарный груз для проживающих на подконтрольной миротворцам в Карабахском экономическом районе Азербайджана территории не пропускала именно Россия.

Отметим, что Азербайджан в этой ситуации проявляет максимальное понимание и сдержанность. Тому подтверждением служат заявления руководства Азербайджанского Красного Полумесяца, два грузовика с 40 тонами муки для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана которого терпеливо дожидаются получения разрешения руководства российских миротворческих сил на проезд. Тем самым официальный Баку, с одной стороны срывает маски с лица сепаратистов, кричащих во весь голос на весь мир, что Азербайджан морит их голодом, и демонстрирует решительность в признании армянского населения Карабахского экономического района жителями своей страны, забота о которых является его основополагающей обязанностью.

С другой стороны – Баку показывает заинтересованность в открытии всех коммуникаций на освобожденных территориях, включая даже подконтрольные миротворцам, чему подтверждением является продемонстрированная добрая воля с предложением об одновременном открытии наряду с дорогой Агдам-Ханкенди и дороги Лачын-Ханкенди для доставки грузов МККК (Красный Крест).

Как видим, контрпродуктивность проявляют именно засевшие с благословения и при поддержке РФ в Ханкенди сепаратисты, которые сами решили морить голодом армянское население Азербайджана. Кстати, несмотря на заявленное вчера согласие, гуманитарный груз МККК до сих пор простаивает в Барде, ожидая разрешения сепаратистов, почувствовавших себя с легкой руки миротворцев хозяевами на этой земле.

И проведение сепарастами «псевдовыборов» на всемирно признанной территории Азербайджана на глазах российских миротворцев свидетельствует о том, что незаконный марионеточный режим намерен и далее, прикрываясь российской армией, удерживать свое господство на части азербайджанской земли. Но, как совершенно верно заметил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в социальной сети Х (ранее Twitter) – «Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе».

Азербайджан заинтересован в интеграции армянского населения Карабахского региона в социальную и экономическую жизнь своей страны, в окончательном и бесповоротном завершении конфликта, долговременном мире с соседней Арменией, открытии всех коммуникаций, строительстве совместных дорог и экономических связей. Со своей стороны, Баку с первых дней подписания трехстороннего соглашения приступил к очищению от мин и восстановлению освобожденных территорий, строительству дорог, газо- и водопроводов, линий электропередач. Баку вливает миллиарды бюджетных средств для создания современных коммуникаций не для того, чтобы начать снова воевать. Азербайджанцы хотят мирного неба над головой и мирной жизни на земле, полоть, сеять, поливать и собирать урожай с этой очень богатой и плодородной, но уже так давно Богом забытой территории.

История, азербайджанский воин и руководство Азербайджана дают шанс армянам, как проживающим в Карабахе, так и в самой Армении, начать все с чистого листа, строить новые отношения, созидать и жить вместе в благоденствии. Как это сделали немцы и японцы после Второй мировой войны.

Предлагаемая Баку дорога Аглам-Ханкенди может стать дорогой жизни для всех армян, независимо от места проживания. Как сказал Х.Гаджиев – «Эта дорога обеспечивает прямой доступ ко всем рынкам Азербайджана и рынкам соседних стран. В таком случае у армянских жителей Карабаха появится шанс наладить более тесную связь как с внутренними районами Азербайджана, так и со странами региона. Так что это также возможность для реинтеграции».

Армянам следует понять: нет пути назад, незаконный режим тянет их обратно в пропасть войны, неустроенность, нищету. Альтернативы миру в современных геополитических условиях нет. Мир изменился. Ответ цивилизованного мира на захватническую политику Москвы должен остудить воинственный пыл армянских сепаратистов, а армянское население вернуть на землю. Сегодня не 90-е годы, Азербайджан силен как в экономическом, так и в военном отношении как никогда, прорвался вперед, оставив далеко позади зацикленную на войне и оккупации соседней территории Армению, да и такого защитника ее интересов как Россия уже нет, ей бы самой выжить в войне с Украиной. Так что, как ни крути, выхода только два – или вперед с Азербайджаном, или – назад с Россией…