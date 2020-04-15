Новые реалии: МВФ и «счастье» называться бедным

До недавнего времени на пространстве бывшего СССР считалось важным и престижным бороться за попадание в число максимально быстро, динамично развивающихся государств мира. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в этот вопрос. Сейчас разворачивается борьба за звание очень бедного, критически нуждающегося в помощи государства. И разворачивается она не просто так.

Дело в том, что 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила потери развивающихся рынков в связи с пандемией в $83 млрд. А уже 9 апреля Георгиева отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии. В этой связи, МВФ принял решение об освобождении от долга 25 беднейших стран. Освобождены от долга Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

Как видим, из республик бывшего СССР решение МВФ коснулось только Таджикистана. А тем временем, в очень сложном экономическом положении оказались все эти государства, ранее бывшие в составе Советского Союза. Выруливают они по-разному и с разной степенью успеха. Легче справляются такие государства, как Азербайджан, которые имеют солидную «подушку безопасности» в виде низкого процента внешнего долга к ВВП, а также солидные золотовалютные запасы. Украина, к сожалению, этим похвастаться не может. В этой стране углубляется финансово-экономический кризис.

На этом фоне очень интересно было прочесть запись в Фейсбук, которую сделал известный украинский колумнист и инвестиционный банкир Сергей Фурса. «Украинских политиков вдохновил пример 20 с лишним стран, которым МВФ списал долги. Они тоже так хотят. Ну что же, если украинские политики будут продолжать в том же духе, то Украина, конечно, может оказаться в списке этих стран, между Йеменом и Афганистаном. В Украине, как мы видим, множество талантливых управленцев. Но вряд ли украинскому бизнесу или украинским гражданам хочется попасть в такое соседство. И как вы можете махнуть рукой на десятку, которую одолжили соседу Васе, который давно спился и вряд ли способен как отдать вам эту десятку, так и вспомнить, что он у вас ее брал, – так и долги иногда списывают самым безнадежным заемщикам. Хорошая такая цель. Хорошая мечта. Стать безнадежным заемщиком, бомжом и пропойцей, чтобы не платить по долгам. Конец эпохи бедности», — написал он.

Кроме того, Сергей Фурса добавляет, что украинские политики, выросшие на принципах 90-х, не любят платить по долгам. «Кинь ты, пока не кинули тебя – так они мыслят. А еще они не любят МВФ, как малолетний хулиган не любит директора школы. Беда в том, что если бы не их принципы кидалова, если бы они не повторяли слово «дефолт» по поводу и без, то, может быть, Украина, как и большинство цивилизованных стран, не нуждалась бы в поддержке МВФ даже в периоды кризисов. Но поскольку они привыкли кидать, и Украине никто не верит, то привлечь деньги инвесторов, как делают Польша и Бразилия, США и Япония, мы не можем. И приходит МВФ, который пытается перевоспитать украинскую элиту. И не дает им делать их мерзкие делишки», — считает он.

Высказался на эту тему и проживающий ныне в Украине, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, МВФ не может списать долги Украине, потому что договор о сотрудничестве с донором не предусматривает такой возможности. Об этом он заявил в комментарии изданию «ГОРДОН». «Украина не попала в список стран, которым списаны долги. Это обусловлено тем договором, который страна подписала с фондом в 2015 году. Чтобы избежать дефолта, Украина тогда пошла на кабальные условия – практически страну будут наказывать, если она начнет расти быстрее 3% ВВП в год. И согласно этому договору долги Украины не подлежат списанию. Сейчас этот договор надо пересмотреть», – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, начинать переговоры с донорами нужно как можно скорее, не дожидаясь, пока в экономике начнутся проблемы. «Не только пандемия коронавируса повод для пересмотра сотрудничества с МВФ. В Украине сейчас целые секторы экономики могут просто упасть. Большие проблемы в промышленности. Энергетика близка к дефолту. Намечается волна банкротства малого и среднего бизнеса. В такой ситуации остро необходимо, чтобы международные финансовые организации пошли навстречу Украине. Но для этого нужно их убедить. И не дожидаться, когда произойдет катастрофа. Надо не заискивать перед МВФ, а четко говорить, в чем интересы страны и где красные линии для нас. Пока мы следуем только красным линиям МВФ. Им надо следовать, но также надо обозначать и свои красные линии», – отметил экс-президент Грузии.

Он считает, что нужно менять стратегию общения с международными финансовыми донорами. «Президент Владимир Зеленский задал правильный тон в общении с МВФ. Но сейчас надо это пересмотреть. Проблема в том, что чиновники нижнего уровня, которые говорят с МВФ, – это технократы. Они более склонны проявлять лояльность к фонду, чем защищать государственные интересы своей страны. Эти чиновники только и думают о том, что, если их отсюда попрут, они смогут получить должность в Вашингтоне или какой-то другой международной финансовой организации. Надо, чтобы возобладали политические принципы и за дело взялись люди, которые могут четко отстаивать национальные интересы и будут более убедительны, чем команда, которая сейчас работает. У меня был разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он хочет изменения ситуации, он компетентен, но это не на его уровне решается, а на уровне структурных департаментов министерства финансов. Там же пока полностью старая инерция. Украина сейчас заинтересована в сотрудничестве с МВФ, но максимально на своих условиях», – сообщил Саакашвили.

В Армении ситуация тоже, мягко говоря, тяжелая. Это недавно открыто признал и премьер-министр РА Никол Пашинян. По его словам, Армения находится на пороге рецессии, этого уже невозможно будет избежать. В этом смысле совсем не удивительным было сообщение армянской газеты «Паст». Со ссылкой на свои источники в правительстве газета пишет, что Никол Пашинян созвал на днях совещание с участием руководителей правоохранительных органов, потребовав заново открыть все находящиеся в производстве уголовные дела, по которым можно вернуть денежные средства правительству. «Как утверждают те же источники, Пашинян поручил различными путями обеспечить поступление финансовых средств в государственный бюджет, поскольку коронавирусный кризис нанес серьезный удар бюджету», — отмечает издание.

Это подтверждает и заявление, сделанное в парламенте РА депутатом от фракции «Процветающая Армения» Микаелом Мелкумяном. Он указал на то, что в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики сократился ровно на 45%. «Адресую этот месседж правящему политическому большинству: давайте поймем, каким образом за один год утечка капитала из Армении составила 37%», — спросил армянский парламентарий. А тем временем, СМИ РА уже начали сетовать на то, что руководство этой страны не смогло обеспечить попадание РА в число тех 25 беднейших государств мира, которым МВФ списало долги.

Так, на сайте «Арменианрепорт» вышла статья под названием «Бедность — не порок, а следствие глупости власти». Ее автор сетует на то, что «не сумев совершить обещанную «экономическую революцию», которая, согласно заверениям Пашиняна, помогла бы стране совершить мощный рывок и в итоге стать на путь бесконечного процветания, власть должна хотя бы суметь извлекать выгоды из, признаемся сами себе, бедственного положения Армении». После чего, указывается на неспособность Пашиняна обеспечить вхождение РА в список стран, коим МВФ списал ныне долги. «Как видим, Армении в их числе нет. И это не предмет для гордости. Это – повод для огорчения. Потому, что слишком многое указывает на то, что мы совсем скоро можем оказаться на уровне этих африканских стран. Если уже не оказались…», — говорится в этом тексте.

Как видим, перед нами яркий пример того, что ожесточенная борьба может вестись не только за статус динамично развивающегося, самодостаточного и экономически устойчивого государства, но и за статус бедной страны, за место на паперти.