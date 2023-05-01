Турецкий истребитель пятого поколения в понедельник впервые совершил выкатку на своих двигателях перед общественностью. Церемония с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходит в городе Кахраманказан близ Анкары, где расположена база ВВС. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Речь идет о самолете TF-X, который создается в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). Эрдоган презентовал официальное название этого самолета. Он будет называться Kaan. Этот истребитель выехал на собственных двигателях к публике в сопровождении учебно-боевого самолета Hurjet, ранее совершившего свой первый полет.

«Сегодня исторический день для нашей оборонной промышленности и авиации. За последние месяцы мы испытали моменты большой гордости за нашу оборонку. Теперь мы присутствуем и на воде, и на земле, и в воздухе. И у нас еще будет много достижений в дальнейшем», — сказал Эрдоган.