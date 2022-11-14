На столичном рынке жилья обострилось противостояние – советские дома создали конкуренцию новостройкам.

В ход пошла лоббируемая застройщиками кампания: инициаторы ее пытаются убедить граждан не покупать квартиры в старостройках, сообщил нашему корреспонденту юрист и финансист Акрам Гасанов, комментируя агрессивный информационный фон о грядущем резком падении цен на квартиры в старых домах из-за изменений в ипотечном кредитовании.

Последнее время в СМИ участились публикации об ожидаемых изменениях по ипотеке. Ссылаясь на некие источники на рынке недвижимости, медиа сообщают, что отстроенное до 2000 года жилье больше не будет охвачено долгосрочным кредитованием — в результате цены на такие квартиры понизятся вдвое. По некоторым данным, сегодня в столице до 11 тысяч зданий с истекшим сроком эксплуатации – ипотека на квартиры в таком жилищном фонде не действует.

Но обсуждаемые «новшества» вовсе не новость. Регулирующие сроки эксплуатации жилых домов стандарты Государственного комитета по градостроительству и архитектуре действуют в нашей стране с 15 апреля 2015 года. По этим стандартам время эксплуатации многих зданий подошло либо же близится к концу. Ведь известно, что значительная часть многоквартирных домов была построена еще в 70-е годы прошлого столетия. А поскольку ипотечные кредиты выдаются в среднем на 25 лет, они, понятное дело, не могут оформляться на квартиры с истекшим либо же истекающим до погашения кредита сроком эксплуатации, разъяснил Гасанов:

«В этом нет ничего нового и решение выдавать ипотеку только на квартиры в отстроенных с 2000 года домах тоже понятно. Ведь сроки эксплуатации таких квартир как раз укладываются в средний временной лимит ипотечного кредитования. Как может выдаваться ипотека на квартиру, которая находится в здании, срок эксплуатации которого вышел либо же выйдет до завершения кредита? Все это ясно, а вопросы лежат в другой плоскости. Правительство не комментирует, что будет с домами с истекшим либо подходящим завершению допустимым временем пользования. Сказали, что их будут сносить… Но это только слова и должен быть четкий план по каждому зданию. И главный вопрос – можно ли жить в этих зданиях?».

На эти вопросы никто не отвечает, а весь акцент почему-то на ипотеке и падении цен на старый жилищный фонд, говорит собеседник:

«Главное остается за кадром, а повестка одна и та же: мол, почему цены на старые квартиры такие же, как в новостройках? Так что здесь прослеживается конкуренция. Владельцы новостроек и строительные компании ощущают конкуренцию со стороны старого жилищного фонда. Мол, почему люди покупают не у нас, а берут старострой в том числе и посредством ипотечного кредитования. Ясно же, что цель информационной кампании – поднять спрос и цены на новостройки. Они это даже не скрывают. Ждали, что война в Украине приведет к наплыву покупателей из России, но просчитались. А значит, нужно действовать другим путем: попытаться убедить население в бесперспективности старых домов. Донести, что они не смогут покупать старые квартиры в ипотеку, хотя многие не обращаются за кредитом и берут там на свои. То есть до людей пытаются донести мысль: старые дома – это плохо, цены там должны быть ниже и будут падать, не надо покупать старый фонд, берите в новостройках – их стоимость точно не упадет».

Между тем интерес населения к столичным «сталинкам» и «хрущевкам» отнюдь не праздный. Бытует мнение, что советское наследие на местном рынке жилья не идет в сравнение с новыми зданиями по надежности, а запас его прочности далеко не исчерпан.

«Ведь почему люди предпочитают старый жилищный фонд? Я не строитель, но знаю точно, что в советское время надзор в этой сфере был однозначно лучше. Сейчас строительный сектор – это сплошная коррупция. Конечно же, люди все это видят и не доверяют нашим застройщикам. Особенно на фоне того, как эти компании потом управляют зданиями. Кстати, это тема особого разговора…», — говорит собеседник.

Цены на вторичном рынке жилья действительно растут вслед за спросом. По данным специалистов этого рынка, только за год стоимость таких квартир поднялась аж на 20% и продолжает расти. При этом спрос на вторичное жилье диктуется наличием там купчей и гораздо меньшими рисками для новоиспеченных инвесторов. Сказываются и типичные для владельцев новостроек проблемы, связанные с газификацией зданий и подводкой коммуникаций. Так что, люди не желают проблем за свои же деньги. Как правило, многие покупатели рассматривают «вторички» не просто как инвестицию, но и способ стабильного заработка. Наконец, даже несмотря на подорожание, старые квартиры обходятся дешевле – там, в отличие от новостроек, есть хоть какой-то ремонт. Ведь не каждому по силам и средствам выложить круглую сумму за квартиру, а после ее еще и достраивать.