Власти Эстонии изучают возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях. Об этом сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

«Бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на 1-2%. Убежище станет обязательным для зданий площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

По данным вещателя, власти страны в своих планах опираются на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными.

Согласно предложению, новые здания должны быть оборудованы автономным освещением, канализацией, водопроводом и иметь два выхода. При этом, по мнению предпринимателей, специализирующихся на недвижимости, наличие убежищ делает процесс строительства зданий значительно более дорогостоящим.

По данным МВД, соответствующее постановление будет готово осенью этого года.