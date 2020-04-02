Новое соглашение ОПЕК+ не стоит в повестке дня

Пока ни о каких конкретных сделках или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, ситуация на энергетических рынках обсуждалась в ходе в недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путин и президента США Дональда Трампа.

«Этой ситуацией никто не доволен и мы уже сообщали об этом. Контакты на международном уровне по этому вопросу ведутся , это непрекращающийся процесс», — сказал Песков.

При этом Песков отметил, что консультации России и Саудовской Аравии по ситуации на энергетическом рынке пока не запланированы.

31 марта истек срок действия соглашения стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.