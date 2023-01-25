Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил в среду, что королевство передаст Украине танки. Его слова приводит Норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.

«Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — отметил министр. Он ничего не сказал о количестве танков. На вопрос, будут ли они того же типа, что и немецкие, глава МО ответил: «Есть немного разные варианты. У нас есть [танки] Leopard 4».

Министр добавил, что Норвегия поддержит ВСУ обучением и финансированием.

Ранее правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены в Украину примерно через три-четыре месяца.