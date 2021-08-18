Власти Норвегии приняли решение предложить вакцинацию от коронавирусной инфекции для подростков 16-17 лет после того, как будут вакцинированы жители старше 18 лет, сообщили в министерстве здравоохранения королевства.
«Правительство после согласования с институтом общественного здравоохранения приняло решение предложить вакцинацию 16-17-летним жителям», — говорится в сообщении. Речь идет о родившихся в 2004-2005 годах.
Как пояснил министр здравоохранения Бент Хёйе, у подростков этого возраста существует не очень высокий риск тяжелого течения заболевания, однако в течение лета он вырос.