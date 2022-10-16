Российские войска выпустили по Никополю 40 снарядов, ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Россияне не давали Никопольскому району покоя и этой ночью… Били из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум громадам — Никопольской и Марганецкой. Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина. Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже укротили», — написал руководитель области.

По словам Резниченко, в городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, машины, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1,5 тыс. семей остались без света. Энергетики уже работают. (unian.net)