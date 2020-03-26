Нобелевский лауреат предсказал скорое окончание пандемии коронавируса

Нобелевский лауреат по химии, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт предсказал быстрое окончание пандемии коронавируса, передает argumenti.ru.

Ранее Левитт дал довольно точный прогноз относительно распространения коронавируса в Китае. В начале февраля он заявил, что вирус достиг своего пика, и смертность от него сократится в течение недели.

В его докладе говорилось, что в общей сложности в КНР COVID-19 переболеют около 80 тысяч человек, умрут при этом около 3250 человек.

Согласно последним данным, в Китае вирус был зафиксирован у примерно 81 тысячи человек, 3,2 тысячи пациентов погибли.

Майкл Левитт в 2013 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии за «компьютерное моделирование химических систем».