Nissan приостановил работу двух заводов в Египте из-за коронавируса

Японский автоконцерн Nissan приостановил производство на двух своих заводах в Египте. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии «Никкэй».

Отмечается, что на заводах производились седаны и пикапы.

Ранее на этой неделе крупные японские автомобильные концерны Toyota, Honda, Suzuki и Nissan приостановили производство на своих заводах в Индии из-за коронавиурса. В феврале и начале марта японские автопроизводители возобновили работу заводов в Китае, остановленных из-за эпидемии коронавируса. В то же время им пришлось временно прекратить производство в Европе и США.(ТАСС)

| 2020-03-26T09:44:39+00:00 26 марта 2020, 11:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss