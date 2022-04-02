Это был привычный, ожидаемый пример бесконечного цинизма и глупости со стороны бывшего карабахского комсомольца, затем карабахского сепаратиста , а позже и третьего президента Армения, председателя Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна. Этот случайный в большой политике персонаж, в ходе интервью журналисту Тому де Ваалу умудрившийся признать вину армянских боевиков в уничтожении мирного азербайджанского населения в Ходжалы, все еще тужится изображать из себя политическую единицу.

Именно поэтому, в субботу в воинском пантеоне «Ераблур» была, как пишут армянские СМИ со ссылкой на офис третьего президента Армении, «воздана дань уважения памяти погибших во время победной апрельской войны 2016 года героев и пожертвовавших своей жизнью в» Арцахской» (кавычки наши — А.Г.) освободительной войне армянских сынов». От имени президента Сержа Саргсяна возложен венок к мемориальной стене, увековечивающей память «погибших борцов за освобождение».

Тут имеет смысл напомнить, что ровно шесть лет назад, в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию.

В общей сложности было освобождено свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Это было первое, но не последнее фиаско армянской армии. Это был первый громкий сигнал врагу о том, что в Баку не собираются бесконечно долго наблюдать за его провокациями в отношении мирного азербайджанского населения проживавшего близ передовой. Это был «месседж» Еревану, что в Баку не будут бесконечно долго вести безрезультатные переговоры со страной-оккупантом. Наконец, это был конкретный пример того, что баланс сил изменился окончательно.

Но тогдашнее руководство Армении сделало вид, что не поняло всего этого. Тот же Серж Саргсян, как и тогдашний министр обороны Сейран Оганян, принялись убеждать своих сограждан в том, что Армения… победила в четырехдневной войне. Такая дикая, примитивная ложь взбесила очень многих даже в РА.

И это было понятно. Потому, что есть что-то, требующее немедленной консультации у психиатра в попытке доказать, что бывает «победа», в результате которой твоя армия теряет кучу танков, артустановок, получает сотни убитых и раненных, утратив контроль над территорией в 20 квадратных километров, включая стратегически важные высоты.