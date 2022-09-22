Аптеки в столице на каждом шагу, и они не пустуют, что говорит о том, что бизнес прибыльный. Время от времени лекарства нужным всем, а кому-то на постоянной основе пожизненно.

Большая часть медикаментов в страну завозится из-за рубежа, и в этом году объем импорта вырос. Так, в январе – августе этого года в Азербайджан было импортировано 19 тыс.65, 98 тонн (рост на 26,2%) фармацевтической продукции на сумму $432 млн 151,98 тыс. (рост на 12,3%). Такие данные приводит Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Государственный таможенный комитет. На долю фармацевтической продукции в отчетный период пришлось на 4,87% всего импорта товаров в Азербайджан.

В цене сейчас растет все, и лекарства – не исключение. Доходы же у большинства стоят на месте. А ведь для многих доступность медикаментов – вопрос качественной жизни, а порой вообще жизни и смерти. Граждане также обеспокоены качеством фармацевтической продукции, продаваемой в стране, и тем, что необходимые лекарства часто не найти.

«У моей мамы глаукома и врач выписала ей капли «Бетоптик» для понижения глазного давления. Но найти их очень трудно. В последний раз для этого пришлось объездить полгорода. Пробовали покупать аналоги, но от них не было никакого толка. И так, кстати, со многими лекарствами – сегодня есть, а завтра исчезли, и что делать больным? Что касается цен, то многие медикаменты подорожали. Так, «АЦЦ Лонг в прошлом году стоил 3,8 маната, а сейчас уже около 7 манатов», – делится с # жительница Баку Тамара Алиева.

«У людей все больше денег уходит на еду и порой не хватает даже на нужные лекарства. Не все могут сразу купить целую упаковку, покупают по частям. И еще – на некоторые дефицитные лекарства аптеки завышают цены. Нужен был препарат для улучшения работы почек, который в последний раз покупали по цене 50 манатов за упаковку. Затем не могли его нигде найти, а встретив, наконец, в одной аптеке, ужаснулись стоимости – 120 манатов. Соглашусь, что цена могла подняться, но не настолько же», – возмущается другая наша собеседница.

На днях председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов заявил, что население недовольно качеством и ценами на лекарства и что цены на лекарства в стране достаточно высоки даже по сравнению с Турцией.

По его словам, есть много проблем, связанных с ценой, качеством и доступностью лекарств. Амирасланов пообещал обсудить этот вопрос с соответствующими ведомствами, и считает, что нужно провести слушания на осенней сессии по этому поводу.

Он сказал о том, что Счетная палата уже провела проверки в структуре, занимающейся этой работой в Минздраве, и предложила обсудить это с нашим комитетом. Нужно пригласить и выслушать представителей аптек и людей, работающих в этой области. Важно расследовать причины недовольства населения.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что фармацевтический бизнес – это сложная система.

«Зайдите в любую клинику – там всегда много больных. Плохая экология и еда, стрессы – все это и не только это негативно влияет на здоровье людей. Соответственно, растет потребность в различных лекарствах. Важно, чтобы народ был платежеспособен», – подчеркивает Агаев.

Что касается цен, то спрос определяет предложение. Доллар и евро остаются практически на том же уровне, и что бы кто не говорил, инфляция в стране имеет место. Предпринимателю, конечно, нужно зарабатывать, однако по многим позициям можно снизить стоимость медикаментов. Главное, чтобы при обсуждениях, касающихся медикаментов, не лоббировались чьи-то интересы.

«С доступностью лекарств сложностей нет, но есть такие, которые не прошли еще у нас регистрацию. По поводу качества, соглашусь, что тут есть проблемы. Многие замечают, что лекарства, которые привозят из-за рубежа, зачастую оказываются эффективнее тех, что продают у нас. Необходим, – говорит эксперт, – представитель заказчика, то есть тот, кто доставляет в Азербайджан лекарства, и он же должен нести ответственность за качество. Считаю, что Минздрав не должен контролировать этот вопрос. Это дело Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана при Минэкономике, и еще должен быть общественный контроль. Безусловно, надо решать проблему, ведь здоровье населения превыше всего».