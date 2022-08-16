Недавно в социальных сетях был распространен видеоролик, в котором рассказывалось о возникновении мусорной свалки прямо рядом с водоканалом, который протекает по территории села Горадиль.

Как удалось выяснить #, территория, на которой возникла мусорная свалка, является территорией Фатмаинского муниципалитета.

Заместитель председателя Фатмаинского муниципалитета Мурад Агаев заявил в беседе с нашим корреспондентом, что на территории их муниципалитета периодически проводится уборка мусора. «Уборка проводится специальным транспортом», — сообщил он, но на вопрос — «А кто занимается уборкой мусора?», дал странный для чиновика, занимающего эту должность, ответ — «Этого я не знаю»…

По словам Агаева, Министерство экологии и природных ресурсов периодически проводит мониторинг на различных территориях столицы. А эта свалка, по его словам, относится к территории Горадильского муниципалитета.

Мы обратились к председателю Горадильского муниципалитета Ильгару Мамедову, от которого тоже получили не менее странный ответ: «Эта свалка не имеет никакого отношения к Горадильскому муниципалитету»…

А почему не заметили наличие огромной мусорной свалки на берегу водоканала представители Минэкологии, которые, по словам Мурада Агаева, периодически проводят мониторинг на территории столицы? С этим вопросом мы обратились в пресс-службыу Министерства экологии и природных ресурсов.

В пресс-службе нам посоветовали обратиться в открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство», так как это их проблема. «Свалка возникла на берегу канала, который находится в их ведении», — сказали нам в Минэкологии.

Пресс-секретарь ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов в свою очередь заявил, что эта свалка возникла по вине местных жителей, которые привыкли выбрасывать мусор, куда попало. «Эта свалка будет ликвидирована нами в течение короткого времени», — пообещал нам пресс-секретарь ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

Известно, что в бакинских селах, как впрочем и в других частях столицы, без ведома ответственных структур невозможно построить даже курятник. Как только машина со строительными материалами появляется у ваших ворот, тут же рядом с ним внезапно появляются участковый, «МЧС-ник», представители муниципалитета и исполнительной власти и пр. И странно, что представители всех этих госструктур не увидели экологический беспредел не берегу водоканала. Если люди выбрасывают мусор где попало, оштрафуйте их, но прежде обеспечьте вывоз этого самого мусора – поставьте контейнеры, выделите мусоровозы. Мы бы очень хотели ошибиться, но что-то не верится обещаниям представителей ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Неужели для решения маленькой по масштабам страны проблемы президент должен сказать свое веское слово, как он сделал в отношении пос. Бузовна? Как говорится, поживем, увидим. Говорят, что цыплят по осени считают. Ну что ж, осенью, в сентябре, мы вновь вернемся к этой теме.