Нетаньяху предупредил «Хезболлах» не играть с огнем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник шиитское движение «Хезболлах» в нарушении границы еврейского государства, предпринятом с территории Ливана, и призвал его «не повторять эту ошибку».

«Любая атака против нас будет встречена силой. «Хезболлах» и Ливан несут полную ответственность за любую атаку с ливанской территории на Израиль. Движение «Хезболлах» должно знать, что оно играет с огнем. Я предлагаю им не повторять эту ошибку», — сказал глава правительства в ходе обращения, которое транслировали основные израильские телеканалы. (ТАСС)