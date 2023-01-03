Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой первый зарубежный визит, который он на следующей неделе намеревался совершить в ОАЭ.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Нетаньяху планировал отправиться в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, однако во вторник было принято решение отложить поездку. По официальной версии, это сделано с целью дать правительствам двух стран возможность тщательнее проработать программу предстоящего визита, который состоится в более поздние сроки, пишет The Jerusalem Post.

Между тем, как отмечает издание, решение о переносе сроков визита Нетаньяху в ОАЭ было принято во вторник всего через несколько часов после того, как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Еврейская сила», посетил Храмовую гору в Иерусалиме, где расположена мечеть Аль-Акса — третья по значимости святыня ислама после Мекки и Медины, находящихся в Саудовской Аравии.

Этот шаг министра из нового правительства Нетаньяху имел большой резонанс и вызвал резкую международную реакцию — посещение Бен-Гвиром Храмовой горы решительно осудили многие арабские страны, включая ОАЭ. В эмиратском МИД призвали «израильские власти снизить эскалацию и не предпринимать шагов для обострения напряженности в регионе».

Нетаньяху рассчитывал совершить в ОАЭ своей первый официальный зарубежный визит после возвращения на пост премьера. 29 декабря 2022 года лидер партии «Ликуд» и его правительство, в которое вошли представители ультраправых и ортодоксальных религиозных партий, были приведены к присяге и приступили к работе. На первом заседании кабмина, состоявшемся в тот же день, Нетаньяху, в частности, заявил, что одной из главных задач его правительства станет «резкое расширение круга мира» между Израилем и арабскими государствами.