Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил по итогам встречи в Иерусалиме, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление альянса двух стран против Ирана и меры по предотвращению получения им ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, сложился общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки единой политики и попыток совместной работы над предотвращением опасности. Повторю: наша политика, моя политика — сделать все, что в силах Израиля, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки», — сказал Нетаньяху.