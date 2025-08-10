Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел пресс-конференцию в преддверии экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного планам Израиля расширить свое военное присутствие в Газе.

Суть выступления премьера вкратце свелась к тому, что Израиль не стремится оккупировать Газу, и предпринимает необходимые действия для освобождения заложников, а мировые СМИ представляют ситуацию в анклаве в искаженном свете, поддавшись на «пропаганду» ХАМАС.

Нетаньяху заявил, что в планы Израиля входит «освободить» Газу от ХАМАС, а не оккупировать ее. По его словам, международная пресса купилась на пропаганду ХАМАС, «заглотив крючок вместе с наживкой», и, если бы Израиль действительно проводил политику удушения палестинцев голодом, «в Газе никто бы не выжил».

Премьер заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

«У Израиля нет другого выбора, кроме как довести дело до конца и полностью разгромить ХАМАС. Мы уже многого добились. Около 70–75% территории Газы находится под контролем Израиля, под военным контролем, — сказал он. — Но у нас осталось два опорных пункта. Это город Газа и центральные лагеря в Аль-Маваси».

«Это лучший способ положить конец войне и лучший способ положить ей конец быстро, — сказал премьер-министр. — Я не хочу говорить о конкретных сроках, но речь идет о довольно коротких сроках, потому что мы хотим положить конец войне».

Нетаньяху сформулировал пять принципов завершения войны. Это разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над безопасностью в секторе и создание «альтернативной гражданской администрации», в которой не будет представителей ни ХАМАС, ни администрации Палестинской автономии.

Премьер также настаивает, что операция поможет вернуть оставшихся в живых заложников, все еще удерживаемых ХАМАС — по оценкам, из 50 находящихся в плену израильтян 20 еще живы.

Нетаньяху также обещал предоставить иностранным журналистам доступ в Газу, правда, под присмотром израильских военных. По его словам, хотя еще существуют проблемы с безопасностью, это можно сделать.