Лидер «Ликуда» Биньямин Нетанияху получил мандат на формирование правительства от президента Герцога и произнес речь в духе примирения и национального согласия. В своей речи при получении мандата он объявил, что будет премьер-министром для всех граждан, включая тех, кто за него не голосовал.

«После ряда избирательных кампаний народ принял ясное решение в пользу создания правительства во главе со мной», — заявил Нетанияху. Он поблагодарил своих союзников по право-религиозному блоку, не называя никого по имени, и пообещал приложить все усилия, чтобы сформированное им правительство было «стабильным и успешным, ответственным и преданным, чтобы оно работало для всех граждан Израиля без исключения».

О «полностью правом» правительстве, которое обещал Биби своим избирателям на протяжении всей предвыборной кампании, в триумфальной речи победитель не упоминал. Он объявил, что «намерен быть главой правительства для всех — для тех, кто меня выбрал, и для тех, кто меня не выбирал». Речь такого содержания и тона мог произнести любой из политических противников Нетанияху, будь то Бени Ганц или Яир Лапид. (israelinfo.co.il)