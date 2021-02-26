Несколько сотен оппозиционеров продолжают блокировать центральный проспект Еревана

Несколько сотен сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» продолжают блокировать центральный проспект Еревана рядом со зданием парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает ТАСС с места событий, активисты ждут новых заявлений лидеров оппозиции.

«Сегодня у нас будут очень важные заявления о наших будущих действиях», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

На проспекте звучат патриотические песни, сооружены баррикады из мусорных баков и уличных скамеек. Время от времени активисты скандируют антиправительственные лозунги. Полицейские несут усиленную службу, однако не предпринимают попыток очистить проспект от митингующих.