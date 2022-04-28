Из-за пандемии коронавируса производство, торговля и потребление рыбы в мире сократилось. Но по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2030 году мировое потребление рыбы на душу населения достигнет 21,2 кг по сравнению со средним показателем в 20,5 кг в 2018-2020 годах.

Мы живем на берегу моря, потому, казалось бы, рыба должна часто присутствовать в рационе наших граждан, но это не так.

В нашей стране потребление морепродуктов на душу населения в Азербайджане по подсчетам составляет чуть больше семи килограммов в год. Это, конечно, больше, чем раньше – в 2009 году эта цифра составляла всего 2 кг. Но до многих стран нам все еще очень далеко. Для сравнения, по данным Росстата в России в 2020 году потребление рыбы и рыбопродуктов составило 22,2 кг на душу населения.

«В данный момент дешевая только сельдь, ее можно купить на рынке по 2,5 маната за кило. А вот кефаль, форель стоят дорого – в среднем 10 манатов за кило. Рыба – продукт вкусный и полезный. Но гораздо выгоднее покупать курицу, что мы и делаем, а рыба в нашем меню нечасто», – говорит один из покупателей на рынке 8-го километра.

Другой покупатель также признался, что покупает рыбу редко из-за высокой стоимости.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в феврале они выросли на 1,3%, а в марте — на 3,4%.

Запасы рыбы уменьшились в разы за последние лет 20, часть рыбы привозят из других стран, и все это не может не отражаться на ценах.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев напомнил в беседе с #, что с 1 апреля в Азербайджане введен временный мораторий на отлов рыбы во внутренних водоемах (реки, озера, водохранилища), а запрет на промысловый отлов рыбы в море вступит в силу 1 мая и продлится вплоть до осени. Мера связана с периодом нереста рыбы. Потому предложений на рыбном рынке станет немного меньше. Но будет рыба из рыбных хозяйств и импортируемая.

«Что касается рыбы, завозимой в страну из других государств, то даже рыбы из Астрахани стало сейчас заметно меньше, но российскую рыбу в страну поставляют и продолжат поставлять. Продают в стране и рыбу из Ирана, Турции и некоторых других стран, так что дефицита нет. Но логистика изменилась и в том числе этот фактор сказался на ее цене. Вообще, надо забыть о прежних ценах и о том, что что-то подешевеет, все продолжит дорожать. Вопрос необходимости повышения заработной платы работникам, траты на электроэнергию, топливо – все это будет обходиться дороже и в конце концов платить за все будет потребитель», – говорит Агаев.

Говоря о ценах на местную рыбу, выращиваемую искусственно, он отметил, что тут проблема монополизма. Чаще всего рыбные хозяйства продают рыбу ресторанам и домам торжеств.

По поводу морской рыбы эксперт подчеркнул, что ее стало меньше по ряду причин, в том числе из-за изменения температуры воды, изменился химический состав Каспия и Куры, поменялась и кормовая база. Агаев отметил, что надо бороться с браконьерами, не дающими рыбе возможность заходить в реки для нереста, а также увеличить производство и выпуск в море мальков разных видов рыб.

По его мнению, чтобы население потребляло больше рыбы, нужны не только доступные цены, надо также менять культуру вкусовых предпочтений.

«В Советском Союзе четверг был рыбным днем. Многие предприятия общественного питания предлагали тогда именно рыбу. Сейчас больше рекламируется куриное мясо, а про рыбу забыли», – отмечает эксперт.

Экономист Асиман Гулиев также вспомнил про рыбный день в СССР, отметив, что это была неплохая традиция. По его мнению, хорошо было бы создать бренд сети общественного питания, где бы работали профессионалы и где продавали бы вкусные и доступные по цене разнообразные блюда из рыбы. В национальной кухне существует много блюд из рыбы и их надо популяризировать.

По словам Гулиева, рыба, которую разводят в прудах, у населения большой популярностью не пользуется. Многие предпочитают морскую рыбу. На спрос, безусловно, влияет ценовой фактор: рыба по сравнению с куриным мясом на порядок дороже.

«Нужно стимулировать предпринимателей заниматься рыбной промышленностью. Во многих странах, в частности странах Азии, создают много морских рыбных ферм. И нам надо развивать рыбное хозяйство в этом направлении. В развитии, – подчеркивает он, – должны быть заинтересованы и государство, и рыбопроизводители. Этот вопрос требует комплексного подхода. Нужно решить два важных вопроса – как уберечь рыбные ресурсы страны от уничтожения и как сделать рыбу доступной для потребителей. Если будет больше предложения, то цена упадет».