Непобеждённый бразильский боец UFC собирается завещать свой мозг учёным

Бразильский боец смешанного стиля Паулу Коста, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что хочет после смерти пожертвовать свой мозг науке.

«Известно, что клетки мозга не восстанавливаются. Их количество уменьшается, из-за чего ухудшаются рефлексы, появляются проблемы с речью и памятью. Я иногда интересуюсь этой темой», — цитирует спортсмена BJPenn.

По его словам, он заботится о своей голове и всегда надевает шлем во время тренировок.

«От спарринга отказаться нельзя, это часть профессии. Но я бы хотел, чтобы мой головной мозг достался учёным, когда меня не станет», — добавил Коста.

На счету 28-летнего Косты 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

 

| 2020-04-20T02:09:10+00:00 20 апреля 2020, 08:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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