В середине марта бывший депутат российского парламента, глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире программы «Соловьев Live» выступил с рядом антитурецких заявлений.

Он призвал поставить христианский крест над мечетью Айя-София в Стамбуле, который назвал Константинополем, и вести богослужение на арамейском и русском языках. Считающий себя экспертом по Ближнему Востоку и Центральной Азии россиянин армянского происхождения считает, что России стоит воспользоваться землетрясением в Турции, дабы уменьшить «влияние Турции в Украине», а затем выгнать саму страну из Средней Азии и Южного Кавказа.

«Поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам — Константинополь. Над храмом Святой Софии соорудим крест и покажем фрески, которые уже спрятаны от людей. И музыку, молитву на арамейском языке можно на русском. Воспользуемся кризисом, слава Богу, кризис. Он должен закончиться крахом и присоединением к нам наших территорий», — угрожающе выступал Багдасаров, подражая манере общения Владимира Соловьева.

https://www.youtube.com/watch?v=NTYiz3Y-L0M

У Багдасарова Турция виновна во всем. Она плохая потому, что не признает аннексию Крыма, и взяла на себя миссию модератора между Украиной и РФ. По Багдасарову, Анкара пытается расчленить Армению, выступая за Зангезурский коридор, хотя на практике он свяжет Армению и РФ железнодорожным сообщением, а Россия и Турция смогут увеличить свой товарооборот. Эксперт убежден, что Турция борьбой с террористами у своих южных границ желает насолить россиянам, имеющим две военные базы в Сирии.

«России нужно быть начеку и жестко отвечать туркам на любые попытки агрессии с их стороны. Они уже сбили наш самолет, тогда погиб командир экипажа Су-24. Мы так и не наказали этих хитрых турок за его гибель, а должны были», — сказал он на «Соловьев Live».

В своих интервью, раздаваемых всем, кому не лень, Багдасаров не столько объективно оценивает ситуацию в Турции и в других странах, сколько нещадно критикует их.

В январе 2022 года он возмущался просьбой Токаева вывести российские войска из Казахстана после проходивших там волнений.

«Что при заявлениях позволяет руководство Казахстана? Мы сделали свое дело и теперь нас просят уйти! Что такое для них ОДКБ? Известно резиновое одноразовое изделие? Мы деньги потратили и спасли Казахстан от распада. Я думаю, что Токаев должен понять: на следующий раз Россия на помощь не придет. А в следующий раз будет. Можете не сомневаться», — пугал Багдасаров.

https://www.youtube.com/watch?v=oU5evBlYhWU

Российский эксперт фактически обвинил Казахстан в предательстве из-за его соглашения с Турцией в области военной разведки, заключенной летом 2022 года.

«Это посерьёзнее каких-либо интеграций в культурной или экономической сферах. Договор между членом НАТО и членом ОДКБ в военной сфере доказывает, что ОДКБ — виртуальная организация», — написал он в своем телеграм-канале. (https://t.me/sbagdasarov/11417)

Этнический армянин питает особую нелюбовь и к Азербайджану. Багдасаров предлагал включить в состав России Нагорный Карабах.

«Карабах никогда не входил в состав Азербайджана хотя бы потому, что Азербайджанская ССР — не объект международного права, это было квазигосударство, как и все союзные республики. Поэтому пребывание Нагорного Карабаха в составе Российской Федерации оправдано», — сказал он изданию «Ноев Ковчег». Правда, если Азербайджанская ССР была квазигосударством, то такой была и союзная РСФСР, «как и все союзные республики», и чем оправдана передача Карабаха России — непонятно.

Багдасаров, родившийся в Узбекистане, имеет большое пренебрежение ко всему тюркскому. Выражая откровенно шовинистические взгляды, он винит почти во всех бедах России Турцию и пантюркизм. У Багдасарова почти все соседи РФ, и в частности тюркские страны, это враги. Они не должны иметь свое право на суверенитет, не могут самостоятельно решать, как им жить и строить свое будущее.

Тем не менее российские государственные СМИ предоставляют эфир Багдасарову, сеющему ненависть и пренебрежение к странам Ближнего Востока и Центральной Азии, чьим экспертом он себя называет. Вместо грамотного анализа событий – примитивная лексика, предсказуемые заявления и обвинения. Из-за тюркофобий Багдасарова его точку зрения тяжело воспринимать как объективную, а авторитет Семена опустился ниже профессионального уровня.

Специально для # редактор информационного агентства QIRIM.News Асиф Алиев