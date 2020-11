Немецкий журналист призвал армян не прикидываться несчастными жертвами

«Я серьезно, дорогие армяне, перестаньте говорить мне об “этнических чистках” и том, что “вы защищаете Родину”. Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам — наиболее наглядный пример содеянного вами”.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал немецкий журналист-исследователь, ответственный редактор отдела политики издания Bild Юлиан Ропке, поделившись кадрами Агдама до и после оккупации.

«Не нужно прикидываться несчастными жертвами и выставлять себя не понимающими, отчего «азербайджанские террористы» (автор иронизирует над армянскими высказываниями) нападают. Вы сражаетесь на их земле, а не наоборот», — отметил он.

Seriously, dear Armenians.

Stop telling me about «ethnic. cleansing» and how you «defend your homeland».

You are fighting on Azerbaijani soil and you displaced hundreds of thousands there.#Agdam is a good example of what you did and until that very day defend to be totally ok… pic.twitter.com/RsyGUhOiZZ

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 3, 2020