Немецкие историки не уверены, смеяться им или плакать над статьей Путина

22 июня Юлия Обертрайс, профессор университета Фридриха-Александра в Баварии, получила электронное письмо от посольства России в Берлине.

В приложении содержался немецкий перевод статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне – 9 тысяч слов.

«Статья российского президента, без сомнения, вызовет значительный интерес среди ваших читателей, – говорилось в сопроводительной части письма. – Учитывая это, мы предлагаем использовать статью Владимира Путина при подготовке будущих лекций по истории».

Обертрайс написала об этом в твиттере – и тут выяснилось, что подобные письма получили и другие германские историки:

«Не уверена, смеяться мне или плакать», – написала Анке Хильбреннер, историк Восточной Европы из университета Геттингена.

«Путин опять играет в историка», – написал в твиттере Мартин Ауст из университета Бонна.

Статья Путина была опубликована сначала на английском языке в журнале The National Interest под заголовком «Реальные уроки 75-летия Второй мировой войны». В ней выражались взгляды, активно продвигаемые Россией в последние годы, критиковалось то, что Москва называет западным искажением истории Второй мировой войны, и напоминалось о роли Советского Союза в победе над нацистской Германией – ценой жизни 27 миллионов человек.

Статья вызвала критические отзывы. В частности, в статье использовалась цитата, авторство которой приписывается фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, но источники этой цитаты сомнительны. Кремль, впрочем, отрицал это, утверждая, что все цитаты проверены по архивам. (Голос Америки)