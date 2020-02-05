Некоторый эффект от понижения учетной ставки ЦБА все же будет

В местной практике учетная ставка Центробанка почти не влияет на стоимость денег в экономике. По мнению отечественных экономистов, руководство главного банка может уменьшать и повышать свою ставку сколько душе угодно, но это никак не влияет на проценты по кредитам и депозитам местных коммерческих банков.

Похожего мнения придерживается экономист Рашад Гасанов, но отмечает, что некоторые изменения в результате понижения учетной ставки ЦБА на кредитно-финансовом рынке все же будут.

«В предыдущие годы депозитные аукционы Центробанка были весьма популярной возможностью размещения избыточной ликвидности для коммерческих банков. Однако неоднократное понижение учетной ставки регулятора влечет за собой снижение процентов в рамках организуемых им депозитных аукционов. Проще говоря, депозитные аукционы регулятора становятся в таких условиях менее привлекательными, и коммерческим банкам приходится искать иные пути заработка, и кредитно-финансовые организации пытаются ввести в оборот свои избыточные средства, создавая различные банковские продукты».

Для наглядности, в годы высокой учетной ставки Центробанка, достигавшей 15%, ставки на депозитных аукционах регулятора достигали 14%. Однако по мере снижения ставки, по которой главный банк выдает кредиты коммерческим финорганизациям, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках последнего аукциона, составила 5,76%.

Таким образом, последовательное понижение учетной ставки Центробанка приводит к некоторому оживлению на кредитно-финансовом рынке страны. И несмотря на то, что учетная ставка азербайджанского Центробанка не работает должным образом, она все же имеет некоторое влияние на банковский рынок, говорит Гасанов. Между тем, следуя заявлению самого регулятора, стабилизация цены нефти, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили очередное, тринадцатое по счету понижение ставки с прежних 7,5% до 7,25%. При этом нижний порог процентного коридора был опущен с 5,75% до 5,5%, верхний – с 9,25% до 9%.

Глава ЦБА Эльман Рустамов отметил, что решения по параметрам процентного коридора и впредь будут приниматься в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, а также реализации сценариев риска. «Инфляционные риски несколько уменьшились, это позволяет продолжить нормализацию монетарной политики. В тоже время, с учетом ряда внутренних и внешних инфляционных факторов и рисков, мы предпочитаем сохранить антиинфляционный характер денежной политики», — сообщил Рустамов.

Возвращаясь к влиянию депозитных аукционов на экономики, экономисты неоднократно отмечали, что, несмотря на гарантированную возможность для банков избежать рисков при краткосрочных вложениях, сам процесс сложно назвать нормальным. Ведь согласно установленным законодательством правилам, Центробанк должен способствовать банковским вливаниям в экономику и кредитованию реального ее сектора, но вместо этого регулятор финансовых потоков создавал все условия для привлечения средств в собственные депозиты и долговые ценные бумаги.

Таким образом, главный банк пытался все эти годы сократить денежную массу в обороте, чтобы предотвратить дальнейшее падение маната и инфляцию. В результате деньги вращались непосредственно в самой банковской системе, а экономика оставалась без средств. В целом же причинно-следственные обстоятельства, связанные с падением объемов денежной массы и сокращением общего кредитного портфеля банков в предыдущие годы, сходились в плоскости упомянутой денежно-кредитной политики Центробанка. Финансовые организации максимально ужимали свои кредитные портфели, предпочитая ссудам краткосрочные депозиты главного банка страны.