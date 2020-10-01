Нефтяные цены накрывает вторая волна пандемии — быть или не быть девальвации?

На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса поставило под угрозу восстановление и развитие мировой экономики. Это, в свою очередь, может оказать давление на спрос на черное золото.

О том, что падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные прошедших накануне торгов, согласно которым производные финансовые инструменты демонстрируют новый этап спада. Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,5% и составила 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов тоже обвалилась — на 4,53%, до 40,51 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI также понизилась на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, вторая волна пандемии обрушит цены на нефть, а Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на «черное золото», опасаясь нового витка распространения коронавируса и ссылаясь на осторожность в отношении темпов экономического восстановления после пандемии. МЭА сократило прогноз спроса на нефть в текущем году на 200.000 баррелей в сутки до 91,7 млн. баррелей в сутки. «Мы ожидаем, что восстановление спроса на нефть заметно замедлится во второй половине 2020 года», — говорится в ежемесячном отчете международной структуры. Здесь отметили, что полное восстановление экономического роста займет месяцы, а в дополнение, существует вероятность того, что вторая волна коронавируса (уже ощутимая в Европе) снова окажет давление на спрос.

На падение котировок также повлияло решение национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco о снижении цен на экспорт на октябрь, считают в экспертных кругах. Так, в пресс-службе Saudi Aramco сообщили, что Саудовская Аравия в октябре снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США. Такое решение саудовской госкомпании связано с опасениями по поводу падения спроса на нефть в связи со второй волной COVID-19. Решение Saudi Aramco традиционно является ориентиром для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак, Кувейт и ОАЭ. В экспертных кругах господствует мнение, что нефтяные индексы хоть и продолжат падение, но не дотянут до рекордных минимальных отметок апреля сего года.

По мнению гостевого профессора Зигенского Университета (Германия) Муслима Ибрагимова, нефтяные котировки будут низкими и без второй волны пандемии, поскольку на рынке сохраняются избыточные запасы «черного золота», при этом недостаточно активные темпы восстановления глобальной экономики не способствуют повышению спроса. А потому, даже если вторая волна пандемии не накроет этот рынок, цены будут в пределах 35 — 40 долларов за баррель Brent, сказал он #. В целом же, на взгляд ученого, падение цены нефти при второй волне пандемии будет зависеть от жесткости карантинных ограничений. В этом случае потребление может сократиться до 86 млн. баррелей в сутки, а цена нефти при таком раскладе опустится до 25 — 30 долларов. Однако ученый считает такой сценарий маловероятным. По его свидетельству, ведущие экономики мира сильно пострадали от карантинных мер во время первой волны пандемии, и по этой причине повторения упомянутого сценария, скорее всего, не будет.

Между тем, снижение цены нефти вкупе с ожиданиями второй волны пандемии уже провоцируют сильные негативные тенденции на валютных рынках соседних стран. По мнению местных аналитиков, национальная валюта, удерживаемая жесткими рычагами Центробанка, в ближайшей перспективе вряд ли понизится к доллару, поскольку, несмотря на все сложности, правительство не пойдет на этот шаг в ситуации пандемии. В ближайшее время девальвации маната не будет, сказал редакции экономист Азер Мехтиев, апеллируя «к целому ряду препятствующих этому факторов». Однако в среднесрочной перспективе, если нефтяные индексы сохранятся на низком уровне, просадка маната неминуема.