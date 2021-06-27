Несмотря на то, что цены на мировом энергическом рынке растут, экономика сырьевых стран, таких как Россия, Азербайджан и других, все еще остается в тяжелом положении.

О том, почему рост цен на нефть не влияет на экономическое положение стран, а также, возможно ли остановить инфляцию, рассказал в интервью # экономист Дмитрий Голубовский.

— Как видим, сейчас растут цены на нефть. Ряд экспертов считают, что цены могут вырасти до 100 долларов за баррель. Насколько долго такие цены будут держаться?

— Если цены на нефть вернутся и станут выше 100 долларов США за баррель, то они, скорее всего, останутся там навсегда. Потому что такой взлет цен возможен лишь на тренде сильной и необратимой девальвации самого доллара США. Это вполне вероятный сценарий в долгосрочной перспективе, учитывая быстрый рост дефицитов в американской экономике – бюджетного, торгового, дефицитов социальных систем, и дефицитов муниципалитетов. Однако в ближайшие два-три года я бы этого не ждал. Пока же цены на нефть растут благодаря скоординированным действиям картеля ОПЕК+, в котором ведущие роли играют Саудовская Аравия и Россия. Если бы не было ограничений добычи, не было бы и роста цен.

— Несмотря на то, что цены на нефть растут, экономики таких стран как Россия и Азербайджан не выходят из рецессии, и даже нет на это предпосылок. С чем вы это связываете?

— Во-первых – с падением добычи. Добыча была ограничена соглашением ОПЕК+. Она постепенно восстанавливается, но пока еще находится на уровнях заметно ниже тех, что были до весеннего обвала прошлого года. Во-вторых, не сырьевая часть экономики также очень сильно пострадала в прошлом году, особенно – сфера услуг. Она восстанавливается медленно, потому что высокая инфляция, с которой не справляются правительства и монетарные власти, убила рост доходов населения в реальном выражении. Мы в России ожидаем улучшения ситуации осенью. Цены затормозят рост, экспорт продолжит расти.

— После пандемии, несмотря на то, что мировая экономика растет, реальность такова, что мы видим определенные изменения. К примеру, сейчас сухопутные транспортные пути стали дешевле, чем морские. Чем вызван рост торговли морскими путями?

— Удорожание морских путей одностороннее – дорого стоит фрахт контейнера из Китая в другие порты назначения, потому что в Китае очень значительный дефицит контейнеров. Это связано с тем, что Китай раньше других открылся и восстановил экспорт, пока его потребители сидели на карантинах. Перевозки носили однонаправленный характер – Китай отгружал свои товары, но резко сократил импорт. Соответственно, у Китая дефицит контейнеров, у потребителей китайского экспорта – их избыток.

Еще свой вклад в удорожание морских перевозок внесла авария в Суэцком канале весной. Значительная часть морских судов была вынуждена идти из Азии в Европу длинным маршрутом, огибая Африку. Это – временное явление, и стоимость морских перевозок постепенно выровняется и, в целом, подешевеет. Однако сухопутные пути доказали свою важность, кроме того, в будущем с развитием беспилотного автотранспорта издержки на сухопутных маршрутах будут сокращаться. Так что у сухопутных транспортных коридоров большое будущее. Недаром Китай озаботился их созданием в рамках своего евразийского проекта «Один пояс – один путь»