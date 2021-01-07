Неаполь поддержал территориальную целостность Азербайджана

Городской совет Неаполя принял документ под названием «Обращение к правительству Италии для принятия мер, связанных с выражением уважения к территориальной целостности Азербайджанской Республики и укреплением многостороннего сотрудничества между Aзербайджаном и Италией».

В документе, автором которого является Винченцо Соломбрино, представлена подробная информация о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана на международном уровне, оккупации в начале 1990-х годов Арменией данного региона и прилегающих к нему 7 районов, изгнании азербайджанцев из родных очагов, резолюциях Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, начале 44-дневной войны в результате агрессии, развязанной Арменией 27 сентября.

Выражено требование к правительству Италии призвать стороны к выполнению обязательств, вытекающих из заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении. Городской совет считает, что завершение конфликта и начало процесса нормализации ситуации позволят Азербайджану восстановить свои территории. А реализация стратегического плана по восстановлению территорий откроет путь для продолжения этапа прогресса и развития, а также предоставления итальянским компаниям новых важных экономических и коммерческих возможностей.

В документе подчеркивается, что между Азербайджаном и Италией существуют прекрасные отношения, что в феврале 2020 года главы правительств подписали совместную декларацию о широкомасштабном сотрудничестве в области политики, экономики, здравоохранения, энергетики, технологии, науки и культуры, укреплении многостороннего стратегического сотрудничества.

Отмечается, что Ассоциация Неаполь-Баку также поддерживает тесные связи между Азербайджаном и Неаполем. Подчеркивается, что Неаполь и столица Азербайджана Баку являются городами-побратимами, это способствовало достижению конкретных результатов с точки зрения дружественного, культурного, коммерческого и институционального обмена между двумя народами.