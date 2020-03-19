Не время для прежних споров

В условиях, когда мысли политиков большинства стран мира заняты одной лишь проблемой – как бы уберечь свои вотчины и подданных от массового урона в результате распространения опасной болезни с не до конца изученным потенциалом, находятся и такие, кто никак не могут отказаться от риторики более уместной в другое время.

Речь, в частности, об Иране и Соединенных Штатах и их перепалках последних месяцев.

Президент Исламской Республики Хасан Роухани нашел вдруг время заявить, мол, невзирая на то, что Тегеран ответил Вашингтону за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, на этом ответ еще не закончен, передает РИА Новости.

Его слова связаны с недавними несколькими ракетными обстрелами базы Таджи в Ираке, во время которых погибли и получили ранения несколько военных США. Ответственность за эти обстрелы в Вашингтоне возложили на проиранские шиитские группировки. На что Иран заявил, что обвинения в его адрес безосновательны.

«Американцы убили нашего великого генерала, мы не оставили это без ответа и никогда не оставим», — сказал президент Роухани в ходе выступления, показанного телеканалом IRINN.

«Они думали, что сломают сопротивление нашего народа, поскольку убили руководителя нашего сопротивления, но получилось наоборот — сопротивление окрепло», — добавил Роухани.

Как известно, 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что они есть. При этом число их постоянно увеличивалось.

Но вот такой вопрос — уместны ли сейчас такие споры? Ведь и Соединенные Штаты могут разозлиться на такое обещание дополнительной мести со стороны Ирана.

Тем более, что уже несколько дней руководство ИРИ трубит по всему миру о необходимости заставить США приостановить действие экономических санкций, потому что, по их словам, это мешает их борьбе с коронавирусом. Руководство Ирана, в частности, отмечает, что из-за американских санкций в Иране наблюдается острый дефицит защитных средств – медицинских масок и перчаток, а также тестов для диагностики нового коронавируса. Трудно судить, насколько действительно эти санкции могут влиять на нехватку медицинских средств, но сейчас даже не об этом.

Недоумение вызывает то, как можно надеяться на снисхождение Вашингтона в вопросе санкций, практически одновременно делая заявления угрожающего свойства в его адрес?

Комментируя эту ситуацию для «Зеркала», политолог Расим Мусабеков отметил, что «конфронтация Ирана с США и Израилем продолжается. И информационная война является ее частью. Пока Тегеран тратит огромные суммы на поддержку своих прокси (Хезболлах и др.) в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене — ожидать от США и находящихся под его влиянием Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда смягчения режима санкций против Ирана, а тем более, снятия этих санкций самими американцами, не стоит».

В свою очередь политолог-международник Ильгар Велизаде ответил на вопрос о том, нет ли в выступлениях Тегерана противоречия, диссонанса? «С одной стороны — снимайте санкции, с другой — мы еще отомстим за генерала. И то, и другое — это политическая риторика, не больше. Иранцы хотят спровоцировать ответную реакцию, обратить на себя внимание. Но, как мы видим, в обоих случаях реакция минимальная. Короновирус смешал все карты».