Закончились переговоры в Сочи, но судя по опубликованному совместному заявлению Путина и Эрдогана, стороны касались самых разных важных тем региональной и мировой повестки, за исключением одной – событий последних дней в Карабахе. Если учесть, что президенты общались не менее 4 часов, можно ли поверить, что они обошли молчанием эти боевые столкновения, прямо касающиеся интересов Турции и России на Южном Кавказе? Вряд ли. Интересно, к каким выводам и решениям в этой связи могли прийти Эрдоган и Путин? И что это могло быть, если они решили не объявлять подробности?

Своими предположениями в этой связи поделились с # известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Конечно же, на протяжении 4-часового разговора тема армяно-азербайджанского конфликта не могла не быть затронута. Не думаю, что она была самой важной, потому что Украина, Сирия в еще большей степени для Эрдогана актуальные темы. Есть двусторонняя повестка, которая касается энергоресурсов, строительства АЭС, прочих вещей – всё это обсуждалось. Но я думаю, что и армяно-азербайджанскому конфликту, и последнему обострению в Карабахе, безусловно, внимание было уделено. Почему нет ничего об этом в итоговом заявлении? Я думаю, потому что каждая сторона осталась при своём. Турция стоит плечом к плечу с Азербайджаном, полностью разделяет его позицию. И в таких условиях, если бы Россия солидаризировалась с Эрдоганом, это привело бы к тому, что у армян началась истерика. Поэтому, я думаю, и обошлись без того, чтобы формулировать какую-то совместную позицию по этому вопросу. Тем более, что военные столкновения прекратились. Я думаю, если бы они продолжались, то как минимум появилось бы общее обращение к сторонам с призывом восстановить режим прекращения огня. Но коль это уже было сделано, то и в общей позиции, с которой нужно было бы выступить обоим лидерам, уже не было нужды.

Я думаю, важный итог в том, что азербайджанское требование, связанное с тем, что до конца месяца армяне должны освободить Лачин и два села, принято. И объявлять об этом еще раз устами двух лидеров необходимости не было.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Стоит отметить, что за день до переговоров в Сочи с Реджепом Эрдоганом карабахский вопрос поднимался на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. В официальном сообщении по итогам этого совещания данная тема упоминается сразу вслед за «обменом мнениями насчет предстоящих российско-турецких переговоров». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков незадолго до сочинских переговоров также не исключил «обмена мнениями» по карабахскому вопросу. То есть, как минимум затрагиваться на встрече двух президентов эта тема, конечно, могла.

С другой стороны, и в Баку, и в Ереване многие ждали публичного упоминания данной темы по итогам переговоров, но подобного не произошло. Во-первых, стоит учитывать, что упоминание президентами какой-либо темы, если она не заявлена в качестве основной на переговорах, по итогам подобных встреч происходит если либо разногласия по ней настолько явные, что о них нельзя не упомянуть, либо достигнуты хотя бы промежуточные результаты в рамках такого диалога, о которых уже можно заявить на уровне глав государств, а не, например, профильных министров.

И Путин, и Эрдоган явно хотели подчеркнуть максимально благожелательную атмосферу переговоров – недаром фраза российского президента, что «Европа должна быть благодарна Турции», была так активно подхвачена турецкими СМИ. Не исключено, что по карабахскому вопросу Москва и Анкара пока не до конца согласовали позиции, потому и не стали акцентировать на этом внимание по итогам сочинской встречи.

Во-вторых, если бы карабахская тема был официально названа в рамках повестки сочинских переговоров, это дало бы повод наблюдателям гораздо активнее обращаться к трактовке, что по этой теме «Анкара давит на Москву». В итоге, это сузило бы пространство для маневра обеих сторон. Скорее всего, тогда оппоненты и российского, и турецкого руководства стали бы одновременно обвинять их в «излишних уступках» партнеру по переговорам – даже если бы карабахская тема упоминалась в официальных сообщениях по итогам сочинской встречи в максимально общих фразах.