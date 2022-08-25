У властей США есть данные о том, что Россия в течение нескольких дней объявит о проведении «референдумы» в оккупированных регионах Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
Москва может анонсировать плебисцит до конца недели. Потенциальные регионы, где могут состояться референдумы, включают Херсонскую и Запорожскую области, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
«Соединенные Штаты и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными», — сказал Кирби.
Белый дом ожидает, что Россия будет манипулировать результатами голосования и ложно утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России. «Очень важно будет выявлять и противодействовать этой дезинформации», — заявил он.
Кирби добавил, что, согласно информации Вашингтона, что российские чиновники обеспокоены низкой явкой избирателей на предстоящих выборах.
В качестве возможной даты проведения «референдумов» называли единый день голосования в России — 11 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что если Россия устроит плебисцит на захваченных украинских территориях, то о переговорах между Москвой и Киевом придется забыть. (moscowtimes.ru)