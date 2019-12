Не договорились

В Москве взяли курс на поглощение Беларуси. Причем обстоятельства и временной фактор заставляют спешить. По всем признакам начался транзит власти и для Путина вновь стоит задача, как он в свое время выразился, найти свое место в строю.

Просто взять и изменить конституцию он не хочет. Да и заниматься текущими проблемами России у него нет желания. Это наглядно показала последняя пресс-конференция. Взгляд Путина оживился, когда он заговорил об интеграции с Беларусью и об урегулировании конфликта с Украиной. Да еще история, в первую очередь, Второй мировой войны его действительно задевает в свете подготовки к празднованию окончания военных действий в Европе в мае 1945 года. Повторимся, все остальное Путину не интересно и, вполне возможно, глубоко безразлично.

С другой стороны, предстоящий транзит власти нельзя пускать на самотек. В период президентства Дмитрия Медведева слишком многие вообразили себе наступление нового периода с другими условиями. Опасность была и совсем не эфемерная, поэтому пришлось пойти на короткую властную рокировку.

Есть и еще один очень важный для Путина побудительный мотив завершить интеграцию с Беларусью. Начальник государства российского просто обуян идеей возрождения СССР, неважно под каким названием или псевдонимом. При этом вовлечение в так называемый новый союз с Россией Беларуси и Украины — задача номер один. Снова появившиеся разговоры об исконно русских землях вроде бы подаренные Лениным Украине есть часть идеологического и пропагандистского оформления путей реализации этой цели.

По примеру президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Путин ищет вариант уйти, но остаться во власти. Прямо скопировать вариант центральноазиатских соседей он не может. Страна другая и механически перенести казахстанский путь невозможно.

С другой стороны, новое государство в виде интеграции России и Беларуси дает возможность решить не только проблему транзита власти, но и избавить Путина от непосредственного управления государством и заняться любимым делом — геополитическими проектами.

Отсюда все возрастающее давление на Беларусь и президента Александра Лукашенко, экономическое воздействие, граничащее с шантажом и откровенное выкручивание рук.

Со свойственным московским власть имущим высокомерием они считают, что таким образом они заставят белорусского бацьку смириться с неизбежным и через не хочу согласиться на кремлевские условия.

Однако здесь, как всегда внезапно, обнаружилось, что сдаваться на московскую милость в Минске не хотят. Более того, намерены сопротивляться, и ищут способы противостоять давлению соседей.

Как обычно, Минск попросил Москву об очередном кредите. В Белокаменной не то что отказали, но потребовали продвижения по пути так называемой углубленной интеграции. И тогда с деньгами помог Китай. Пекин с готовностью предоставил $500 млн. В Москве, когда узнали, то от неожиданности просто got your tongue — язык свой проглотили. И так до сих пор. Не критиковать же за такую подножку своего восточного стратегического партнера.

В интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, Лукашенко заявил, его страна согласна только на такую интеграцию, которая не затрагивает суверенитет. Отвечая на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, белорусский лидер четко сказал, что создание наднациональных органов или введение единой валюты, даже не обсуждается. «Мы два суверенных государства. Да, мы продвигаем интеграцию, но ту, которая не ущемляет суверенитет. Эта 31-я «дорожная карта» или план… план строительства наднациональных органов. Мы с Путиным вообще исключили разговоры об этом — еще в Сочи».

Впрочем, как сообщает информационное агентство Белта, Лукашенко признал существование так называемой 31-й дорожной карты интеграции. «Это план строительства наднациональных органов. Парламент, возможно, президент будет и пр.». По его словам, обсуждаются 30 «дорожных карт», «которые касаются в основном экономических вопросов, — таможня, экономика, защита пространства нашего и т.д., в то время как 31-я карта — «это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами».

Одновременно с этим пресс-служба Национального банка Беларуси заявила, что в том пакете «дорожных карт», который рассматривается и согласовывается, «никаких вопросов, касающихся единой валюты и создания единого эмиссионного центра, нет». Там, правда, не исключили, что у российской стороны есть еще какие-то другие проекты, но заявили, что белорусская сторона их не обсуждает.

Никаких дальнейших переговоров Минска с Москвой не предполагается. Как сказал Лукашенко, «Если понадобится, да. Мы с ним (с Путиным — авт.) переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся».

Как следствие, Минску не удалось снизить цену на газ со $127 за тысячу кубометров ни до $100, ни тем более до $73 до уровня Смоленской области.

На своей последней пресс-конференции Путин обозначил условия, при которых Беларусь получит цены на энергоносители равные пограничным российским областям. «В условиях недорешенности вопроса союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочно дотировать белорусскую экономику, предоставляя ей такие же цены на энергоносители, как потребителям Смоленской области». По его словам, у России есть политическая воля и желание углублять интеграцию, в то время как у Беларуси нет.

Как следствие, впервые за много лет в Минске сверстали дефицитный бюджет. Доходы вырастут всего лишь на 0,3%, в то время как расходы повысятся более чем на 11%. Для покрытия расходов не хватает почти миллиарда доходов.

Правительство вынуждено повышать налоговую нагрузку на предприятия. Доля налоговых доходов бюджета увеличится в 2020 году до 81% с 74% в нынешнем. Снижены расходы на экономику с 16% до 14%, на социальную политику — с 10% до 8%.

Сложность в том, что в будущем году в Беларуси президентские выборы и Лукашенко заявил, что будет баллотироваться. Как он сказал, экономить на зарплатах не будут. На фоне снижения темпов роста экономики и роста производительности труда доходы населения неуклонно повышаются — плюс 6,6% к уровню января–октября прошлого года. Вливание денег в экономику накануне выборов является излюбленным приемом Лукашенко. Неважно, что после этого бурно росла инфляция и происходила девальвация национальной валюты. Важно победить, а там хоть трава не расти.

В данный момент поле для маневров у белорусского бацьки существенно меньше. Как считает минский политический обозреватель Александр Класковский, «Если российская поддержка сокращается, то белорусскому руководству вовсе нет резона усердствовать по части «углубления интеграции». По его мнению, в этой ситуации предпочтительным для сохранения суверенитета был бы вариант консервации союзнических отношений, а далее — формирование такой модели экономики, которая не зависит от российских дотаций. Однако в этом случае нужно проводить реформы, а это также угроза неограниченной президентской власти. «В итоге Лукашенко, как Мюнхгаузен в старом мультике, оказался между крокодилом и львом. И скорее всего выберет излюбленную тактику — лавировать и увертываться».

Только получится ли. Как сказал герой Шекспира, what is the question. Вот в чем вопрос.