Названы самые частые осложнения COVID-19

Как передает РИА Новости, соответствующее исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal. Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19 из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 г. Более половины всех пациентов были госпитализированы, при этом 5 процентов попали в отделение интенсивной терапии. Авторы рассмотрели все возможные диагностические коды заболеваний и определили те, частота которых увеличилась после начала COVID-19.

Исследователи выяснили, что абсолютный риск возникновения осложнений после перенесенного COVID-19 составил 27,6 процента для пневмонии, 22,6 процента — для дыхательной недостаточности, 11,8 процента — для почечной недостаточности и по 10,4 процента — для сепсиса и системного воспаления.

Ученые также выявили связь COVID-19 с рядом других заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушения свертываемости крови и воспаление сердца, однако риск данных осложнений был не таким высоким.