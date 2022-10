Пользователи хакерского форума Hacker News выявили ряд поисковых запросов, которые выводят из строя поисковик от Google — после ввода этих фаз в строку система буквально «ломается».

Одной из таких фраз является, например, «how many emojis on ios» [англ. «сколько эмодзи в iOS»]. Сначала поисковик начинает работать медленно, а затем на экране появляется сообщение: «Ошибка сервера. При обработке запроса произошла внутренняя ошибка сервера. Наши специалисты оповещены об этой проблеме и работают над ее решением. Повторите попытку позже».

Посетители форума опытным путем выяснили, что проблема возникает и с другими фразами, в том числе

«how many emojis on windows» или «how many emojis on lumia». Впоследствии выяснилось, что ошибка крылась в обращении Google к сайту emojipedia.org — справочнику по эмодзи в стандарте Unicode.

На момент написания материала пользователи Hacker News сообщили о том, что ошибка была исправлена, и запросы отправляются в Google в стандартном режиме.