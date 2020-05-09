Назван возможный срок открытия границ Европы

Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних границ Европы. Им может стать 15 июня. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении органа, которое размещено на его сайте.

«Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС.

Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны будут открыты не раньше, чем через год. Однако в министерстве иностранных дел заявили, что такой расклад был бы необдуманным и серьезно ударил бы как по национальной экономике, так и по конституционным правам жителей.

В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируюсь на количество зараженных в тех или иных сопредельных государствах.

По последним данным, число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона. Всего более 275 тысяч человек скончались в результате пандемии (lenta.ru)