Российские оккупанты собираются 11 сентября провести «референдум» по аннексии Донецкой области.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Референдум об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и «комиссии по проведению» и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским «Днем города Мариуполь», — заявил он.

Как сообщалось, оккупанты в Запорожской и херсонских областях 11 сентября планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик.

11 сентября в РФ — «единый день голосования». В этот день в России будут проходить выборы губернаторов и депутатов местных органов самоуправления. (униан)