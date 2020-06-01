Наверное, Оперативный штаб хотел как лучше…

Один из руководителей Кабинета министров Российской Федерации Виктор Черномырдин слыл большим оригиналом. Сказанные им фразы за короткое время становились крылатыми. Самой же устойчивой из них стало следующее выражение бывшего премьера: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

29 мая 2020 года Оперативный штаб при Кабинете министров сообщил о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджана до 00:00 15 июня 2020 года. Оперативный штаб также сообщил о снятии части ограничений в рамках особого карантинного режима с 31 мая 2020 года. Согласно информации Оперативного штаба, на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания). Обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех заведениях общественного питания Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района будет осуществляться с 08:00 до 22:00. При этом, расстояние между сидящими за одним столиком в ресторанах должно быть минимум один метр. Ношение масок в ресторанах является обязательным.

Хотим напомнить, что до 31 мая 2020 года обслуживание в ресторанах осуществлялось с 08:00 до 18:00.

Так вот, решение Оперативного штаба вызвало закономерный вопрос: почему снимая часть ограничений с ресторанов, Оперативный штаб одновременно запрещает деятельность заведений общественного питания, расположенных в крупных торговых центрах и моллах?

Этот вопрос мы задали руководителю пресс- службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагиму Мамедову.

Как заявил # Ибрагим Мамедов, сохранение запрета на деятельность заведений общественного питания в крупных торговых центрах и моллах связано с тем, их посещают очень много людей. «В них существует очень высокая опасность распространения инфекционных болезней. Поэтому также сохранен запрет на деятельность кинотеатров и развлекательных центров в крупных торговых центрах и моллах», — сказал глава пресс-службы.

Логику решения Кабмина не понимает глава Центра национальной кулинарии Таир Амирасланов, который на примере объяснил причину своего недовольства.

«В ресторанах от посетителей требуют, чтобы они сидели на расстоянии одного метра друг от друга и носили маски. Как могут посетители ресторанов сидеть на расстоянии одного метра за столом, площадь которого составляет всего 60 сантиметров. И как они могут есть, находясь в ресторане в маске? Кроме того, некоторые наши рестораны посещают не меньше людей, чем крупные торговые центры и моллы», — недоумевает Таир Амирасланов.

С ним солидарен и глава Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, который считает, что нельзя разрешать деятельность ресторанов и запрещать работать заведениям общественного питания в крупных торговых центрах и моллах.

«Нужно вводить единые правила деятельности всех ресторанов. Иначе этот запрет является нарушением прав потребителей, которые имеют право на полноценный отдых», — считает Эюб Гусейнов.

Видимо, сохраняя запрет на деятельность заведений общего питания в крупных торговых центрах и моллах и требуя посещать рестораны в масках, Оперативный штаб исходил из лучших побуждений и хотел как лучше. Но получилось…