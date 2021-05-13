Навальный подал в суд на администрацию исправительной колонии

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный  подал судебный иск против администрации исправительной колонии №3 во Владимире, в которой он отбывает наказание. Поводом для иска стало то, что  адвокатам Навального не разрешили приносить на встречи с ним телефоны и ноутбук. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила «Новая газета» со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

«За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными», — указал Кобзев. Он добавил, что по решению Верховного суда адвокаты имеют право проносить в колонии ноутбуки и телефоны.

| 2021-05-13T19:46:09+04:00 13 мая 2021, 20:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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