Навальный подал в суд на администрацию исправительной колонии

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный подал судебный иск против администрации исправительной колонии №3 во Владимире, в которой он отбывает наказание. Поводом для иска стало то, что адвокатам Навального не разрешили приносить на встречи с ним телефоны и ноутбук. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила «Новая газета» со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

«За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными», — указал Кобзев. Он добавил, что по решению Верховного суда адвокаты имеют право проносить в колонии ноутбуки и телефоны.