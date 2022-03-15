На выездном заседании Лефортовского суда Москвы в покровской колонии гособвинение запросило наказание в виде 13 лет колонии для оппозиционера Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда. «Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», — завила прокурор Надежда Тихонова во вторник, 15 марта.

Кроме того, прокуратура призвала дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. При этом прокурор попросило суд принять во внимание «общественную опасность» совершенного Навальным деяния, а также информацию о его личности, состоянии здоровья, положения семьи. В своем выступлении Тихонова заявила, что политик совершил вменяемые ему преступления, будучи «переполняемым чувством собственной исключительности».

Между тем соратники Алексея Навального сообщили, что судья Маргарита Котова, которая рассматривает это дело, во время процесса неоднократно созванивалась с одним из сотрудников администрации президента РФ. (DW)