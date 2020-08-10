НАТО в нашем регионе

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер считает, что для Грузии настало время стать полноправным членом НАТО. Этот сопредседатель Группы друзей Грузии в Палате представителей США заявил на днях, что события последних 12 лет являются «отправной точкой» в вопросе членства Грузии в НАТО. Одновременно Кинзингер указал, что Грузию поддерживают и Конгресс, и Сенат, и президент США.

Причем, по его словам, факт оккупации части Грузии не должен стать причиной того, что Грузия не станет членом НАТО.

Тут же выступил и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который заявил, что «сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО».

«Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца»,- подчеркнул Гахария.

По его словам, обязательным условием восстановления территориальной целостности страны является евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии.

Думается, появление НАТО на Кавказе могло бы в какой-то мере минимизировать здешнюю активность России. Это польза и для Азербайджана, и вообще всего региона. Но интересно, насколько готова к вступлению в НАТО Грузия? Наверное, да, если учесть, что в Североатлантическом блоке состоят армии даже таких стран, как Румыния и Болгария. Но как насчет политической конъюнктуры — готовы ли западные державы сделать этот жест, понимая, что это еще больше ухудшит отношения с Москвой? Хотя хуже не бывает.

Эти моменты комментируют # известные грузинские эксперты.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Спасибо, конечно, Адаму Кинзингеру, но это не он решает вопрос вступления Грузии в НАТО. И даже не США решают. Есть в альянсе так называемые скептики. В первую очередь, это Германия, которая против интеграции Грузии в этот блок. Ну, у них свои аргументы, которые наверняка заключаются в том, что очень трудно будет защищать страну, в 40 км от столицы которой находится военная база России. Так что, вот такие дела. Конечно, приятно слышать все эти призывы, но пока что это нереально, к сожалению.

Доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Что касается слов конгрессмена Кинзингера, это очень хорошее и желаемое заявление для Грузии. Вообще-то, да, наша страна готова к членству в НАТО, но тут есть некоторые факторы, которые, как говорится, могут помешать этому процессу. Хотя мы всецело желаем этого.

Во-первых, Грузия должна пройти ПДЧ – План действий к членству. Он содержит 5 главных факторов, которые Грузия должна принять: 1) военно-политическая совместимость с НАТО, 2) экономическая совместимость, 3) эффективное использование финансовых ресурсов, 4) наличие закона о государственной тайне, и 5) юридическая совместимость с НАТО – принятие тех пакетов законов, которые юридически ускорят членство страны в альянсе.

Что касается 4-го фактора, о гостайне, он очень слабый и не соответствует никаким стандартам НАТО. Здесь у нас большие препоны. Кстати, это закон появился еще при Шеварднадзе, в 1997 году, и это практически калька с советского закона. По нему при Саакашвили два человека были обвинены в шпионаже. Потом они были объявлены политзаключенными и реабилитированы. Кстати, вы не поверите, на основании этого закона был вынесен вердикт суда, которым гостайной Грузии была объявлена информация о том, сколько именно у армии Азербайджана есть на вооружении залповых установок GradLar производства Израиля. Настоящий абсурд. По одному из бессмысленных пунктов этого же закона в свое время были осуждены некоторые оппозиционные лидеры.

Да, армия Грузии полностью перешла на стандарты НАТО, проводятся совместные учения с блоком, в Грузии открылся учебный центр НАТО — на Крцанисском военном полигоне. И как раз в этом контексте мы соответствуем военно-техническим принципам, стандартам, которые как условие выдвигает НАТО.

Но есть страны-скептики, выступающие против расширения альянса. Этим они боятся обидеть Россию. Эти факторы – препятствия на пути к членству. Есть еще проблема территориальной целостности.

Кроме того, нынешняя правящая партия и ее правительство, хотя и называют себя западно ориентированными, все-таки на самом деле проводят комплементарную внешнюю политику. То есть, они не раздражают Россию, и пытаются наладить с ней добрососедские отношения, несмотря на то, что эта страна – главный военный противник Грузии. Таким образом, и со стороны правящей элиты не видно особого рвения на пути к членству в НАТО.

Хотя на уровне общественных настроений, примерно 80% населения страны поддерживают курс на вступление Грузии в НАТО и ЕС. То есть, общественный консенсус по этому курсу у нас есть, и это, я бы сказал, радует.

В общем, полностью у нас готова только армия. Но надо еще реформировать спецслужбы, силы МВД, других структур, и принять соответствующие экономические и юридические нормы.