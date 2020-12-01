НАТО о возвращении соперничества и агрессивной России

Россия продолжает свою «агрессивную политику» на Украине и в Грузии, говорится в стратегическом отчете НАТО, передает Газета.Ру.

В альянсе считают, что Москва «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО. В связи с этим Североатлантическому альянсу необходимо укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями», говорится в отчете.

Там также отмечается, что РФ регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.

При этом альянс должен сохранять двусторонний подход к России, который заключается и в сдерживании, и в диалоге, резюмируется в отчете.