НАТО о возвращении соперничества и агрессивной России

Россия продолжает свою «агрессивную политику» на Украине и в Грузии, говорится в стратегическом отчете НАТО, передает Газета.Ру.

В альянсе считают, что Москва «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО. В связи с этим Североатлантическому альянсу необходимо укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями», говорится в отчете.

Там также отмечается, что РФ регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.

При этом альянс должен сохранять двусторонний подход к России, который заключается и в сдерживании, и в диалоге, резюмируется в отчете.

| 2020-12-02T00:56:03+04:00 2 декабря 2020, 02:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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