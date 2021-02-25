НАТО о ситуации в Армении

НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции.

Как передает РИА Новости, об этом написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать высказываний и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирно и демократично в соответствии с конституцией Армении», — написала она.

| 2021-02-26T00:31:53+04:00 26 февраля 2021, 03:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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