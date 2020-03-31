НАТО не признает «выборы» в Нагорном Карабахе

«Что касается сегодняшних «всеобщих выборов» в Нагорном Карабахе, НАТО считает, что итоги этих «выборов» не могут никак повлиять на итоговый статус или на результат продолжающихся переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. НАТО поддерживает последнее заявление Минской группы и, в частности, сопредседателей, по данному вопросу».

Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook написал заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности и специальный представитель генсека по странам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

| 2020-03-31T23:08:46+00:00 31 марта 2020, 22:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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