Насколько реален армянский реваншизм?

Сперва армяне требовали отставки Пашиняна без каких-либо предварительных условий, даже выступали против внеочередных выборов.

Но посетив Москву, один из «столпов» нынешней армянской оппозиции экс-президент Роберт Кочарян сразу заявил, что готов участвовать во внеочередных выборах.

Но на этот раз роли поменялись: теперь Пашинян и его сторонники заявляют, что нет необходимости в проведении выборов.

Интересно, что в настоящее время оба политических вектора надеются и рассчитывают на Москву. Да, нельзя сказать, что Кремль совсем простил политическое прошлое Пашиняну, которого в недавнем прошлом называли «соросенком». Нет, теперь подпись Пашияна стоит под двумя соглашениями по карабахскому процессу: ноябрьским и январским.

Заметим, что Кремль очень дорожит этим документом. Дело в том, что речь идет о миротворческой миссии Москвы. Кремль на примере карабахского конфликта хочет показать, что он имеет потенциал для разрешения соответствующих конфликтов.

Плюс, не стоит забывать и такую деталь, что через 27 лет Москве, наконец-то, удалось разместить своих миротворцев в зоне конфликта, что с точки зрения Кремля также весьма немаловажный фактор.

Теперь много говорится и пишется об армянском реваншизме. Но подобные «прогнозы» и «предположения» не имеют никакой почвы, т.к. для этого у армян нет не только военных, даже демографических и геополитических ресурсов. Кочарян и Саргсян надеются, что, установив тесную связь с Москвой, они добьются восстановления прежних позиций в карабахском военно- политическом театре, т.к., по их мнению, Москва уже наказала Армению за ее «революционные шалости» и за западноевропейские страсти.

Да, теперь, конечно, точно не скажешь, что же сыграло определяющую роль при выборе России. Дело в том, что высказываются мнения, что Кремль на самом деле хотел сдвинуть карабахскую проблему с мертвой точки, поэтому не стал мешать армянской революции, которая положила конец власти карабахского криминального клана. Москва не стала мешать Баку, который в своей региональной политике постоянно учитывал геополитические интересы России, в возвращении оккупированных азербайджанских районов.

Теперь для реванша у армян есть всего один путь: давление на Москву и переориентация на западное геополитическое направление. Но в этом случае никто не решит демографические и военно-технические проблемы Еревана, никто не восстановит его былые позиции в Нагорном Карабахе – да, Париж, даже Вашингтон могут выступать с какими-то резкими заявлениями, но толку от них не будет. Кроме того, они даже не могут выступать против возвращения оккупированных районов, т.к. сами участвовали при формулировке мадридских и казанских принципов.

Единственным предметом для спекуляции остается статус игрушечного Нагорного Карабаха, но вряд ли из этого получится какой-то толк.

Во-первых, в ноябрьском и январском соглашениях о «статусе» ничего не говорится.

Во-вторых, в крайнем случае может идти речь о какой-то ограниченной «автономии» в составе Азербайджана, потому что теперь условия диктует не Ереван, а Баку.

В -третьих, даже российские политики выступают против подобных актов самодеятельности и предлагают в ближайшей перспективе не поднимать вопрос о «статусе». А более трезвые российские политики, дипломаты и политологи пишут и говорят об окончании конфликта.

Поэтому армянский реваншизм — чистейший вздор. Мы неоднократно писали, что «сила» Армении заключается в ее геополитическом союзе с Россией. Но армяне переоценили свои «возможности», и в результате этот союз дал «трещину».

Ясно, что пока Москва не заинтересована в смене власти в Армении. Что же касается, политических выходок Кочарянов и Саргсянов, все это делается для того, чтобы политическое пространство в Армении не пустовало – ведь, недаром говорят, что «свято место пусто не бывает» и обязательно заполняется какими-то другими идеологиями, порою совсем не дружескими…