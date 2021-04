Наши в Роттердаме: историю о «Русском Робинзоне» из села Кюрдили узнает весь мир

Фильм азербайджанского режиссера Фариза Ахмедова «Последний» (The Last One, Sonuncu) включен в официальную программу Международного Роттердамского кинофестиваля (International Film Festival Rotterdam, IFFR).

Как сообщает #, азербайджанский фильм будет представлен в рамках программы Short & Mid-length с 2 по 6 июня.

37-минутная документальная лента, в создании которой также принимали польские кинематографисты, повествует о судьбе «Русского Робинзона» в Азербайджане, — жителе села Кюрдили (Kür Dili) Виталии Пронине.

Герой ленты родился в то время, когда жизнь в Кюрдили кипела во всю, но шли годы, уровень воды поднялся, и село превращается в остров. В поисках лучшей жизни большинство жителей покидает остров. Никто не желал оставаться без газа и света, изолированным, да еще по соседству с вернувшимися дикими животными! Никто, кроме 68-летнего Виталия… Несмотря на возраст и тяжелые условия он напрочь отказывался покидать свой дом.

«Остров дышал Виталием, и Виталий испустил там свой последний вздох… Случайно, прямо перед камерой!», — гласит слоган фильма.

История с Прониным хорошо знакома в Азербайджане. Про него писали газеты, снимали передачи. В гости к местному «Робинзону» можно было приплыть только на лодке, либо прилететь на вертолете.

Кюрдили расположен в 150 км на юге от Баку, в 33 км от Нефчалинского района. Некогда эта местность была частью длинной косы в дельте реки Куры. У Виталия был дом в Нефтчале, он получал пенсию, но предпочел жить на острове, в ветхом самострое — без света и газа, телефона, интернета, телевизора, довольствовался лишь керосиновой лампой. Виталий был единственным жителем острова.

«Здесь душа спокойна. Я здесь родился, прожил всю жизнь, это моя родная земля, здесь и обрету вечный покой. Большую часть кладбища смыло водой — осталось всего четыре могилы, пятая будет моя…», — цитировали журналисты слова Пронина. Похоронив жену и мать, Виталий остался на острове с псом Рексом, которого в шутку называл своим «Пятницей».

Исполнительным продюсером фильма «Последний» является Арзу Алиева, продюсерами – Орман Алиев, Назим Гусейнов. Картина была выпущена Baku Media Center совместно с Salnamefilm studio.

Режиссер Фариз Ахмедов — выпускник кинорежиссёрского факультета ВГИК. Ныне является директором киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Международный Роттердамский кинофестиваль – одно из самых престижных ежегодных событий в мире кино, наряду с фестивалями в Каннах, Венеции, Берлине и Локарно. В 2022 году фестиваль отметит 50-летний юбилей. С самого начала фестиваль был ориентирован на поддержку альтернативного и некоммерческого кино, с упором на фильмы Восточной Азии и развивающихся стран. Популярность мероприятия подтверждает его широкая аудитория, превышающая 300 тысяч человек ежегодно.